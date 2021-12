Livinho é uma das atrações do Baile da Doutora: ‘Muito bom estar de volta’

Depois do sucesso da primeira edição em novembro, o Baile da Doutora, comandado por Deolane tem sua segunda edição marcada para este sábado, 11, no Campinas Hall, interior de São Paulo. O evento será para 5 mil pessoas e é produzido pela produtora Banca, dos sócios Leandro Zancheta e Estéfano Bespalec.





Livinho será uma das atrações do evento: “Para este show eu preparei o lançamento de uma música inédita. É muito bom estar de volta e sempre bom cantar com casa cheia. Conheço a Deolane há muitos anos e é uma satisfação grande ser convidado para me apresentar no Baile da Doutora”.

Com dez anos de carreira, Livinho se consagrou no meio do funk e se diferencia, pois além de cantar ele dança, compõe e é multi-instrumentista:

“Na volta da pandemia os shows estão voltando com tudo e é um ótimo momento para todos os artistas. Estou em uma ótima fase profissional. Conheci o trabalho da produtora Banca e gostei muito. Eles apresentaram um grande projeto para minha carreira, e foi muito fácil assinar com eles”.