Lançamento do livro Reencantar: Poesias de Vinicioz Bórba

O livro reúne poesias do autor e traz reflexões sobre espiritualidade e humanidade em tempos de pandemia

Por Tereza Neuberger

O novo livro de Vinicioz Bórba, intitulado Reencantar, traz reflexões do autor sobre espiritualidade e humanidade em tempos de pandemia. A obra terá seu lançamento em quatro regiões do Distrito Federal com apresentações do próprio autor interpretando os poemas.

Com apresentação de Paulo Dagomé e prefácio do jornalista e doutor em letras, Marcos Fabrício, a obra de Vinicioz que é poeta, jornalista, ativista cultural e mestre de cerimônias, apresenta em suas páginas questões ambientais, os desafios da democracia e a busca de esperança num momento em que cada pessoa é chamada ao próprio interior.

Discussões de gênero e desconstrução das masculinidades também fazem parte da poética de Vinicioz. As densidades da matéria, boemia e os amores e desilusões do poeta também provocam, com ilustrações, fotografias e mandalas que compõem a obra.

O livro é um lançamento independente do autor e entra em pré-venda via internet. O lançamento físico acontece em diversos locais do Distrito Federal, e contará com apresentações do poeta e ator que interpreta os poemas com acompanhamento musical de Ulisses Cândido e outros convidados.

O autor se inspirou em suas jornadas espirituais e universalistas para a produção da obra, em que representa a essência apaixonada de quem vivencia a transição de eras nos anos 2000, ante ao caos político do Brasil num cenário pandêmico, trazendo ainda assim a esperança de resgatar o que há de essencial no ser humano/a: o amor e uma nova consciência em plena gestação.

“Essa experiência pra mim foi mágica, porque no momento de tanta cura que a gente está precisando, escrever foi meu maior instrumento para me curar também do meu machismo, das minhas contradições, das minhas dores, dos meus problemas e dessa morte tão cruel que veio com a covid-19”, destaca o poeta que teve sua primeira obra intitulada Fora da Ordem, publicada em 2015 também de forma independente.

Caminhando na contradição, entre a incoerência e a loucura, discute os dilemas de uma religiosidade tão líquida quanto os valores relativizados pelo excesso de informação em meio a tantas redes e os profundos vazios que desafiam a humanidade, quando a morte se apresenta mais crua e real do que nunca.

Vinicioz ressalta que além de se inspirar no poeta Paulo Dagomé e no jornalista e doutor em letras Marcos Fabrício,o livro também foi inspirado nas obras de Mário Quintana, nos Tropicalistas Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque.

Para conferir as atividades de lançamento do livro Reencantar o público terá cinco oportunidades, a primeira delas ocorre já nesta sexta-feira (17) no Empório do Sol, localizado na região do Jardim Botânico. Em Sobradinho o evento de lançamento ocorre no sábado (18), na Feira Permanente de Sobradinho, no período da tarde e no mesmo dia no período da noite o evento de lançamento contará com participação especial de Máximo Mansur, na galeria Olho de Águia em Taguatinga Norte.

Em Brasília o lançamento será na segunda-feira (20), no tradicional Beirute na 109 Sul, e na terça-feira(21) o autor Vinicioz Bórba participa de um bate papo com o pessoal do projeto Salada de Letras, na galeria Infinu na 506 Sul.

O Poeta

Radicado na periferia do Distrito Federal, convivendo em um cenário político com evidentes atentados contra a democracia, Vinicioz denuncia com sua verve a importância de seguir em frente.

Vinicioz Bórba é poeta, jornalista, ativista cultural e mestre de cerimônias.Além de escrever e também atuar, o poeta realiza saraus nas periferias e na capital federal há 18 anos, conduzindo pela força da palavra a missão de reencantar.

Integrante dos coletivos Radicais Livres S/A e Coletivo Palavra, foi também autor do livro Fora da Ordem (2015). Terapeuta reikiano e numerólogo, Vinicioz segue em sua busca pelo próprio despertar.

Agenda de lançamento:

Sexta-Feira (17/12)

Empório Pôr do Sol –

Chácara Itaipu, 39 – Jardim Botânico

Hora: 20h.

Sábado (18/12)

Feira Permanente de Sobradinho

Hora: 14:30h.

Sábado (18/12)

Galeria Olho de Águia-

CNF1, Ed. Praiamar, Bl. D, loja 12-

Taguatinga Norte

Hora: 20h.

Segunda-Feira (20/12)

Beirute -109 Sul

Hora: 19h.

Terça-Feira (21/12)

Galeria Infinu – 506 Sul

Hora: 20h.

Entrada: Franca

Mais Informações pelo telefone: (61) 985511075