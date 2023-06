Kevin Spacey enfrenta julgamento com 12 acusações de abuso sexual nesta quarta-feira

Spacey compareceu perante os 14 membros do júri enquanto as acusações eram lidas em tribunal

Kevin Spacey enfrenta julgamento no tribunal de Southwark Crown, em Londres, respondendo a um total de 12 acusações de assédio sexual nesta quarta-feira (28).

O ator britânico, conhecido por seus papéis no filme “Beleza Americana”, pelo qual ganhou um Oscar de melhor ator, e na série “House of Cards”, nega veementemente as acusações de abuso que supostamente ocorreram entre 2001 e 2013.

Vestindo um terno, camisa azul e gravata rosa, Spacey compareceu perante os 14 membros do júri enquanto as acusações eram lidas em tribunal.

O juiz instruiu o júri a evitar ler, assistir ou ouvir notícias na mídia e redes sociais relacionadas ao caso, para que sua avaliação seja baseada exclusivamente nas evidências apresentadas em tribunal. O julgamento foi adiado até sexta-feira (30).

Uma das acusações contra o ator é de estupro com penetração, crime que pode resultar em pena de prisão perpétua.

Em outubro de 2022, Spacey foi considerado inocente em um processo civil no qual foi acusado de abuso sexual por Anthony Rapp, que alegou ter sido assediado quando tinha 14 anos de idade.