Jovem mata 8 pessoas nos EUA

“Pizza, armas, bateria, música, família e Deus. Isto resume muito bem a minha vida. É uma vida muito boa.”, esse era o cartão de visitas no perfil do jovem preso e acusado pelo assassinato de oito pessoas em casas de massagem de Atlanta (Geórgia). Tudo aconteceu na terça-feira (16).

O massacre vitimou 8 pessoas, a maior parte das mortos era composta por mulheres de origem asiática. No primeiro ataque, 4 pessoas morreram e uma ferida em uma casa de massagem no condado de Cherokee.

Em seguida, cerca de 50 km do local do primeiro ataque, mais disparos foram ouvidos em outras duas casas de massagem. No local, mais quatro morreram.