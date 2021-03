Jovem é preso em Minas Gerais por publicação em rede social sobre visita de Bolsonaro

Um dia antes da visita, João Reginaldo Silva Júnior escreveu em seu perfil no Twitter, com cerca de 150 seguidores: “Gente, Bolsonaro em Udia [Uberlândia] amanhã…Alguém fecha virar herói nacional?”

FERNANDA CANOFRE

BELO HORIZONTE, MG

A Polícia Militar de Minas Gerais rastreou e prendeu um jovem de 24 anos por publicações em uma rede social em que comentava sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Uberlândia, nesta quinta-feira (4). Ele deixou o Presídio Uberlândia I por volta das 18h, com alvará da Justiça.



Um dia antes da visita, João Reginaldo Silva Júnior escreveu em seu perfil no Twitter, com cerca de 150 seguidores: “Gente, Bolsonaro em Udia [Uberlândia] amanhã…Alguém fecha virar herói nacional?”.



Outros três usuários da rede responderam com frases como “Só preciso da arma” e “Bolsonaro se vier a Uberlândia voltará pra casa num caixão, não é ameaça é comunicado”. “Bolsonaro em Uberlândia amanhã. Né possível que não tem um sniper nessa cidade”.



As publicações foram rastreadas pelo serviço de inteligência da PM, que monitorava redes sociais da região desde a segunda-feira (1º), como medida de segurança para a visita presidencial.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

João foi o único preso nesta quinta porque os demais usuários não foram localizados nos endereços indicados pela inteligência, de acordo com o auto de prisão em flagrante, feito pela Polícia Federal após o rapaz ser levado pela PM à delegacia.



Segundo a PF, ao ser identificado fazendo propaganda e incitação à prática de crimes contra a integridade física e a vida do presidente da República, ele deve responder por crimes previstos nos artigos 22 e 23 da Lei de Segurança Nacional, com penas que podem ficar entre dois e oito anos de reclusão.



A PF diz ainda que segue a investigação para identificar os outros autores, que podem responder pelos mesmos crimes.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem reconheceu para a polícia que fez a publicação citando Bolsonaro, mas disse que ela não teve “conotação de ameaça, apenas de humor”. Ele afirmou ainda que se arrependia da publicação e a apagaria se pudesse e disse não conhecer os outros usuários que comentaram em seu perfil.



Ele afirmou ainda que achava a injusta a prisão por uma publicação que poderia ser interpretada de forma diferente de uma ameaça e que outras pessoas a viram como piada. Ele também ressaltou que não faz parte de movimento político ou estudantil.



Em outra publicação, o jovem se referiu também à presença do governador Romeu Zema (Novo) na agenda presidencial, dizendo: “Atualização: o Zema estará também. Olha a oportunidade aí, meus amigos”.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zema não participou da agenda presidencial na região. O governo do estado não retornou ao contato da reportagem para comentar o episódio.



Professor de direito constitucional da USP, Conrado Hubner Mendes comparou a prisão do jovem em Uberlândia com o caso do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que foi preso em fevereiro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).



O deputado é alvo de dois inquéritos na corte –um apura atos antidemocráticos e o outro, fake news.



“A prisão em flagrante de um deputado que ameaçou o Supremo e celebrou o AI-5 e convocou ataque, fez com que a PF bolsonarista se sinta autorizada a sair prendendo. Hoje foi um estudante de Uberlândia por ter postado crítica irônica a Bolsonaro. Um post. Está preso”, escreveu Hubner.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Advogado e professor de direito internacional e direitos humanos na FGV Direito SP, Thiago Amparo questionou: “Qual é o problema de uma lei da época da ditadura? Termos práticas ditatoriais. Jovem é preso em flagrante após post sobre visita de Bolsonaro a Uberlândia”, comentou.



Bolsonaro visitou Uberlândia, que está com 100% dos leitos ocupados e foi colocado na onda roxa do programa do estado, com medidas de lockdown, que incluem toque de recolher, fechamento do comércio não-essencial e proibição da circulação de pessoas.



Nas redes, o prefeito Odelmo Leão (PP) publicou fotos ao lado de Bolsonaro, nas quais o presidente aparece sem máscara. Leão escreveu que os dois falaram de demandas que a região precisa. O presidente seguiu então para São Simão (GO), para inauguração da ferrovia Norte-Sul.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em setembro de 2018, durante campanha à presidência, Bolsonaro sofreu um ataque à faca durante um ato público em Juiz de Fora, também em Minas Gerais. Adélio Bispo, o homem que feriu o então candidato do PSL, foi considerado inimputável – incapaz de responder pelos atos – e segue preso com medida de segurança.

As informações são da FolhaPress