Jovem de 13 anos é salva após ter cabelo sugado por ralo de piscina no Piauí

A garota foi salva logo após ter o cabelo cortado com uma faca por pessoas que estavam presentes no local do acidente

Uma jovem de 13 anos foi salva após ser sugada pelo ralo da piscina, em Água Branca, Piauí. Maria Rita passou dois minutos submersa depois que teve o cabelo puxado pelo ralo. A garota foi salva logo após ter o cabelo cortado com uma faca por pessoas que estavam presentes no local. O acidente ocorreu quando Maria Rita brincava na piscina com algumas amigas, conforme contou Rozana Pimentel, mãe da adolescente, ao g1. "Ela mergulhou e o cabelo ficou preso. Ela pensou que alguém tivesse pisado no cabelo dela, tentou voltar, mas não conseguiu. Foi quando minha filha percebeu que foi o sugador. Ela manteve todo o controle, prendeu a respiração e começou a bater a perna para que alguém pudesse vê-la. Aí o pessoal foi até a água, tentaram soltar o cabelo dela, não conseguiram, desligaram a energia da casa e não deu certo", disse Rozana. Uma das mulheres que presenciou a cena encontrou uma faca em um balcão próximo à piscina e entregou para outras pessoas. Maria Rita teve os cabelos cortados e, assim que foi retirada da piscina, passou por uma massagem cardíaca e acordou. A jovem foi encaminhada para um hospital em Água Branca e ficou em observação até por volta de 23h30. Rozana levou a filha para realizar exames na segunda, 6, em Teresina. Maria Rita está bem e não precisou passar por mais procedimentos médicos. "Para mim como mãe, ver ela saindo desacordada, eu vejo como um milagre. É um aparelho que a gente não sabe onde fica, não conhece, não tem noção, pelo menos eu não tinha. Agora que eu comecei a pesquisar. Eu espero que essa informação chegue a mais pessoas, que todos saibam o perigo que é uma piscina. A minha filha poderia ter morrido", disse a mãe da menina.