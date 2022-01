Jogador da NFL é preso após ficar nu e agredir policial

O jogado da NFL Malik Dowell, de 25 anos, foi preso nesta segunda-feira (17), após agredir um policial na Flórida. O jogador estava completamente nu em frente a uma pré-escola quando foi detido.



De acordo com a investigação criminal, o atleta pode ter causado uma lesão permanente no olho do policial que foi agredido pelo jogador.



Os policias usaram uma arma de eletrochoque para conter Malik. Ele foi levado a um hospital, e, depois, foi conduzido à delegacia, onde recebeu três acusações: exposição pública, agressão a um policial, resistência à prisão com violência.



O jogador foi liberado depois de pagar uma fiança de US$ 27 mil (R$ 146,8 mil) e participou de uma audiência online.