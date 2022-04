Jaime Santana assume Secretaria de Justiça e Cidadania

Advogado atua na pasta desde 2019 e, até a última semana, ocupava o cargo de secretário executivo

O novo titular da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), Jaime Santana, tomou posse nesta segunda-feira (4). Nascido em Mauriti, no Ceará, Jaime mora na capital federal há mais de 18 anos. É advogado especialista em direito processual civil e, desde 2019, vem se destacando nos serviços prestados ao Governo do Distrito Federal (GDF) junto à Sejus.

Como secretário de Justiça e Cidadania, ele estará à frente de pautas importantes, como a promoção e defesa dos direitos humanos e da igualdade racial, políticas para crianças e adolescentes, coordenação do Sistema Socioeducativo e apoio a vítimas de violência. No cargo, o advogado se torna também presidente da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), instituição que atua na ressocialização de pessoas do sistema prisional.

“É uma honra assumir esta posição no GDF”, afirma Jaime Santana. “O meu compromisso é dar continuidade ao trabalho que vem sendo executado desde 2019, mantendo uma gestão marcada pela responsabilidade e cuidado com a população.”

Na Sejus, já ocupou o cargo de chefe do Jurídico e da Assessoria Técnica e, em 2021, foi nomeado chefe de gabinete da então secretária Marcela Passamani. Logo em seguida, foi chamado para ocupar a cadeira de secretário-executivo. No dia 1º deste mês, com a saída de Marcela Passamani para disputar as eleições de outubro, foi nomeado pelo governador Ibaneis Rocha para o cargo de secretário de Justiça e Cidadania.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF

Agência Brasília*