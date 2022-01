Inscrição para concurso para jovens autores vai até 14 de fevereiro

O resultado do concurso será publicado no dia 30 de março e o evento de entrega dos prêmios será no dia 29 de abril

Jovens autores nordestinos, com idades entre 18 e 25 anos, que nunca publicaram livros, poderão se inscrever até o dia 14 de fevereiro no Concurso Literário Novos Escritores. O concurso é promovido pela Fundação Joaquim Nabuco. É necessário que o conto seja inédito e da autoria do autor.

Os 25 melhores contos irão compor uma coletânea que será publicada pela Editora Massangana. Os três primeiros colocados irão receber, ainda, prêmios que varian entre R$2 e R$6 mil. A temática das obras é livre e é limitada a um conto por autor.

O resultado do concurso será publicado no Diário Oficial da União no dia 30 de março e o evento de entrega dos prêmios será no dia 29 de abril.

As inscrições devem ser feitas de forma exclusivamente eletrônica por meio do portal da Fundação Joaquim Nabuco.

O edital pode ser consultado aqui.

Com informações da Agência Brasil