Infecções urinárias aumentam no verão

Incidência cresce em cerca de 25% nesta época do ano. Ingerir mais água ajuda a evitar a doença que acomete, principalmente, as mulheres

O verão é um momento propício para tirar férias, relaxar e sair da rotina. Mas, nessa época do ano, não se pode esquecer também de ter uma atenção redobrada com a saúde. Com os dias quentes da estação, manter o organismo hidratado é fundamental para evitar, por exemplo, as Infecções do Trato Urinário (ITUs), que aumentam nesse período do ano em cerca de 25%, de acordo com o médico especialista do Hospital Urológico de Brasília, Dr. Mário Chammas. As ITUs afetam, em sua maioria, as mulheres. Elas têm cerca de 50 vezes mais chance de desenvolver a doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 30% das mulheres vão apresentar na vida um ou mais episódios de infecção urinária leve ou grave.

As ITUs ocorrem quando existe uma proliferação aumentada de alguns microrganismos, como as bactérias e os fungos. De acordo com o urologista Dr. Mário Chammas, elas podem atingir tanto o trato urinário baixo, mais comum, afetando a bexiga (cistite); ou o superior, quando a infecção se torna mais grave, prejudicando os rins (pielonefrite). “Neste último caso, o tratamento é mais difícil e pode, ainda, evoluir para situações mais sérias”, aponta o urologista.

Segundo o especialista, a incidência de ITUs cresce no verão em cerca de 25%, principalmente, porque as pessoas mudam a rotina e, muitas vezes, diminuem a quantidade de líquido que ingerem por dia, o que aumenta, de forma significativa, o risco de desenvolver a infecção urinária. “O próprio fator do clima mais quente pode levar a uma desidratação por uma perda maior de líquido pelo suor. Se o paciente não repuser essa hidratação, as chances de desenvolver a infecção urinária são maiores”, alerta o médico.

Outro fator que contribui com o surgimento das ITUs é o uso, por muito tempo, de roupas íntimas, biquínis e sungas, úmidas ou molhadas, decorrentes de banhos de piscina, mar e suor excessivo (comuns em dias quentes de verão). “Quando essas peças ficam muito tempo sem ser trocadas alteram o equilíbrio da região genital, o que favorece a infecção por bactérias e fungos – que se reproduzem melhor em ambientes quentes e úmidos”, explica o urologista.

Grupos de risco

As mulheres são as mais afetadas por esse transtorno. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 30% delas terão infecção urinária ao longo da vida. Isso ocorre devido à anatomia do trato gênito-urinário feminino, principalmente em relação à uretra – tubo por onde passa a urina ao sair da bexiga. Dr. Mario Chammas explica que, por ela ser mais curta nesse grupo, as bactérias da região genital podem, de maneira mais fácil, chegar à bexiga e causar infecções. Segundo ele, as mulheres têm 50 vezes mais chance de ter ITUs que os homens. O médico faz um alerta também às gravidas. “As gestantes devem ter um cuidado redobrado, já que a presença de infecção urinária na gravidez pode, em alguns casos, levar a situações de risco. Isso pode ocorrer, especialmente, na presença de infecção no terceiro trimestre de gravidez, o que pode levar à contração prematura do útero”, esclarece.

Além das mulheres, outro grupo de risco são as crianças, sobretudo no verão. De acordo com o médico, por frequentarem praias e piscinas nessa época do ano, ficam muito tempo com roupas molhadas e úmidas. Além disso, esquecem de beber água.

Outro grupo de risco são os pacientes idosos, já que são mais frágeis e precisam de uma hidratação melhor. Por meio do calor excessivo do verão, eles podem se desidratar com mais facilidade, aumentando, assim, o risco de infecções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sintomas

Os sintomas principais das ITUs são urinar com mais frequência do que o habitual e a sensação de desconforto ou queimação ao fazer xixi. Vale destacar que a infecção pode evoluir para formas mais graves e, nesses casos, o paciente pode apresentar febre e dores fortes na região dos rins.

Como evitar

Entre as principais dicas para evitar as ITUs estão: manter uma boa hidratação, principalmente em dias de alta temperatura; evitar roupas íntimas e de banho úmidas durante muito tempo em contato com a região genital e não segurar a urina por longos períodos. Para as mulheres, outra sugestão importante é ter o hábito de urinar após as relações sexuais. Segundo o médico, o ato diminui de maneira significativa o risco de infecções urinárias, já que a passagem de urina ajuda, de certa forma, a limpar a uretra após as relações.