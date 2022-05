Incêndio atinge Centro de Formação de Vigilantes no Setor Comercial Sul

Um aluno teve uma fratura grave ao tentar descer do prédio. Teve a perna quebrada e foi levado ao Hospital de Base

Houve um incêndio no Centro de Formação de Vigilantes no Setor Comercial Sul nesta sexta-feira (6). Uma pessoa ficou ferida. O Corpo de Bombeiros Militar conteve as chamas e atendeu os feridos.

Foram empregadas oito viaturas e quarenta e um militares por voltadas 14h30.

Uma faísca teria encostado em uma espuma do estande de tiros e iniciado o incêndio.

Entre 30 e 35 alunos estavam na academia. Três deles inalaram fumaça e foram atendidos no local.

Um aluno teve uma fratura grave ao tentar descer do prédio. Teve a perna quebrada e foi levado ao Hospital de Base.