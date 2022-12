Idoso morre após bebedeira com amigo em Estrela de Alagoas

Colega encontrou o idoso de 70 anos no chão com sangue saindo pela boca. Polícia Civil vai investigar o caso

Após bebedeira com amigo em Estrela de Alagoas, interior do Estado, idoso de 70 anos foi encontrado morto. O caso foi registrado no domingo (18) e a Polícia Civil vai o investigar.

De acordo com a polícia, o colega da vítima contou que os dois estavam bebendo e resolveram descansar. Horas depois, ele ouviu um batido na porta e, ao chegar ao local, encontrou o idoso no chão com sangue sangue saindo pela boca.

A Polícia Civil foi acionada ao local e vai investigar o caso. A Polícia Científica fez a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para exame de necropsia.

Com informações do G1