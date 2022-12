Idoso é preso suspeito de dopar jovem para estuprá-la em Dianópolis

Homem de 65 anos deve responder pelo crime de estupro de vulnerável

Neste domingo (18), um idoso de 65 anos foi preso em Dianópolis, no sudeste do Tocantins, por suspeita de estupro de vulnerável. As investigações da Polícia Civil apontam que ele usava gás de cozinha para dopar a vítima, uma jovem de 22 anos, e depois praticar os abusos sexuais.

O homem estava sendo investigado desde julho, quando fortes indícios sobre os crimes foram levantados pela 10ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV).

Segundo a Polícia Civil, “os abusos ocorriam na residência do idoso, quando o mesmo encorajava a vítima a inalar gás de cozinha e quando, ela perdia a consciência era violentada sexualmente”.

O delegado da 10ª DEAMV pediu a prisão, que foi deferida pela Justiça. Depois os policiais civis fizeram buscas e localizaram o homem, que foi preso e levado à unidade policial.

O idoso foi encaminhado para a Unidade Penal de Dianópolis, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Com informações do g1.