Idoso é preso por abusar sexualmente de duas crianças de 6 anos

Vítimas seriam filhas de vizinhos do homem. Ele já possuía outras condenações por crimes sexuais, segundo a polícia.

Na manhã desta terça-feira (20), um idoso de 88 anos foi preso por abusar sexualmente de duas crianças de 6 anos, em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

O homem foi preso após mandado expedido depois da condenação pelo crime, segundo o delegado Arthur Raldi.

“Ele foi beneficiado pela progressão de regime, para tornozeleira eletrônica. Mesmo com ela, fugiu e daí foi expedido novamente mandado de prisão, que cumprimos hoje [terça]”, explica.

Ele foi acusado de abusar das duas crianças em Osório, também no Litoral Norte, no ano de 2014. Elas seriam filhas de vizinhos.

Com informações do g1