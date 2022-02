Hashtag Crítica: Coração de Fogo

Em Coração de Fogo, acompanhamos Georgia Nolan, uma adolescente de 16 anos que sonha em ser uma bombeira

Shawn Nolan foi um grande bombeiro que hoje vive como alfaiate e cuida da filha Geórgia. Geórgia sempre brincou de ser bombeiro. As brincadeiras da menina a coloca em risco e o pai sempre salva ela. Ele tem um segredo que precisa contar para Geórgia.

Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se disfarça como um jovem chamado “Joe” e se junta a um pequeno grupo de bombeiros desajustados que tentam parar o incendiário. Nessa aventura, a adolescente irá testar sua coragem e persistência, para alcançar seu sonho, proteger sua família, e combater o mal que assola sua comunidade.













Trauma de Nolan

Há dezesseis anos em uma operação contra um incêndio, Shawn chefiava uma equipe de bombeiros e após um desabamento perdeu um casal que não conseguiu salvar. Toda essa situação fez com que o melhor bombeiro da cidade se aposentasse.

No início do filme vemos que Geórgia perde a mãe, mas o real motivo não é revelado, apenas que agora são só pai e filha cuidando um do outro.













Machismo nas profissões

O longa se passa no bairro Brooklyn em 1920, época em que as mulheres não podiam ser bombeiro. Geórgia vive um drama de uma sociedade machista que não permite ela ser o que quiser. A luta para a mudança de pensamento vem desde os primórdios.

10 anos depois em 1930 a história dá um salto em que agora Geórgia trabalha com o pai. Ela vive a vida que o pai quis, porém, em segredo, a menina agora crescida treinou todas as noites para alcançar o sonho.

A trama principal se passa na cidade de Nova York e o mistério a ser desvendado é o desaparecimento de bombeiros em incêndios criminosos. Geórgia, que tem o sonho desde criança se tornar bombeiro, se veste de homem para conseguir o emprego.

Curiosidades

Ao estilo “Scooby Doo”, o vilão (incendiário) se veste com uma fantasia sombria de fantasma. O incendiário aparentemente é um artista que pode ter sofrido algum trauma de infância e por isso invade e queima teatros.

Não é a primeira vez que vemos uma mulher que se veste de homem para conseguir viver a vida que não lhe é permitida, a animação “Mulan” é uma ótima referência.

Coração de Fogo nos mostra o quanto evoluímos como sociedade e o espaço que as mulheres têm conquistado cada vez mais. História de superação, força de vontade e dedicação é o que mostra a personagem Geórgia.

O incendiário

Pauline é uma artista incompreendida com formação em química e resolve se vingar do machismo e patriarcado implícito na história.

FICHA TÉCNICA

Direção: Laurent Zeitoun

Roteiro Laurent Zeitoun, Laurent Zeitoun

Elenco: Olivia Cooke, Kenneth Branagh, Laurie Holden

Título original Fireheart

