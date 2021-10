Em entrevista exclusiva à coluna, Gusttavo Lima fala sobre carreira internacional e retorno aos shows no Brasil

O primeiro show para o retorno já tem data marcada e acontece no próximo dia 23, em Goiânia

O maior artista do Brasil da atualidade já tem data para reencontrar seu público. O Embaixador Gusttavo Lima, anunciou nesta semana diversos shows presenciais nos próximos meses, o primeiro acontece em Goiânia dia 23 de outubro. E para quem pensa que as novidades param por aí, está enganado. O cantor acaba de lançar o primeiro episódio do “Buteco em Boston” que em menos de 48h bateu o recorde de mais de 1 milhão de streams, somente no Spotify com a música “Não me Arranha”. Confira agora a primeira entrevista do cantor, após o lançamento:

Bruninho Afonso: Como foi gravar um DVD fora do país? O que sentiu no público de fora que não sentiu no Brasil?

Gusttavo Lima: Foi incrível! Gravar um DVD nos Estados Unidos era um sonho que já tinha há algum tempo. Amadurecemos a ideia nesses meses de pandemia e aconteceu na hora certa.

Reunimos um público de mais de 15 mil pessoas na maior estrutura feita para um cantor brasileiro por lá, o resultado ficou maravilhoso e eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês que estão curtindo cada uma das canções que estamos disponibilizando no YouTube e em todas as plataformas digitais.

Sobre a questão do sentimento é tudo bem parecido, afinal, por lá, também faço show para muitos brasileiros e me sinto em casa.

Bruninho Afonso: Você anunciou a volta aos shows, o que o público pode esperar do retorno do Buteco do Gusttavo Lima?

Gusttavo Lima: Experiências únicas! Estou bem ansioso para retomar a agenda aqui no Brasil e vocês podem ter certeza de que vamos voltar com tudo para viver momentos inesquecíveis nos nossos Butecos e nos demais projetos que temos anunciado. Vocês não podem ficar de fora!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gusttavo Lima. Foto: Augusto Albuquerque Félix Lima

Bruninho Afonso: Gusttavo Lima é hoje o maior artista do país?

Gusttavo Lima: Gusttavo Lima é hoje uma pessoa que trabalhou e que continua trabalhando muito para ter um espaço. Hoje, posso dizer que já vivo muito além do que sonhei. Sou extremamente grato a Deus, aos meus fãs e as pessoas estão comigo por ter chegado até aqui e vou continuar me dedicando, sempre dando o meu melhor.

Bruninho Afonso: Recentemente imagens de “Nota de Repúdio” foi estampada no telão da Times Square em Nova York, como foi isso e onde você pretende chegar?

Gusttavo Lima: Cara, não tem como explicar! Foi um presentão de aniversário (risos). Essa canção foi lançada justamente no dia em que completei 32 anos abrindo com o pé direito a divulgação do nosso DVD “Buteco in Boston”. Fique feliz demais!