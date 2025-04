Green Card Summit 2025 abordou as estratégias para obter residência permanente nos EUA

A Amcham Brasília – Câmara Americana de Comércio do Brasil – promoveu, nesta quarta-feira (16), o Green Card Summit 2025, evento híbrido que reuniu especialistas em imigração e negócios internacionais para apresentar estratégias para obtenção de residência permanente nos EUA.

O evento em parceria com a Proex Pand Brasil – empresa de assessoria imigratória – contou com o tema: Residência Permanente nos EUA – Estratégias Exclusivas para Profissionais e Empresários. Participaram do evento profissionais qualificados que buscam residência permanente por meio do EB-2 NIW, empresários e executivos interessados em expandir negócios e obter o EB-1 ou L-1 e investidores que desejam explorar o mercado norte-americano.

O principal objetivo do evento é educar e informar profissionais e empresários sobre os caminhos mais eficazes para a residência permanente nos EUA. Aos presentes, foram apresentadas as vantagens e exigências dos vistos EB-2 NIW, EB-1 e L-1, as técnicas personalizadas para diferentes perfis profissionais e empresariais e as estratégias de proteção e eficiência fiscal (holding em delaware) para empresas. Além de oferecer um ambiente de networking qualificado para troca de experiências e insights.

O chairman (presidente) e fundador do Grupo Proex, Evandro Lepletier, um dos palestrantes do evento, destacou que o processo para se obter uma residência permanente nos EUA não é algo impossível e distante. “Quando eu morava no Brasil achava tão distante as relações comerciais entre Brasil e EUA. Eu pensava que isso era para os grandes empresários, mas não é”, salientou.

Como especialista em internacionalização de empresas, Lepletier apontou que o mundo está em evolução, o que torna possível tracionar negócios para os EUA ou ao contrário, do país americano para o Brasil. “Não precisa ser grande empreendedor para obter a residência permanente [nos EUA], o que precisa ter é uma proposta e experiência que interesse e faça sentido aos EUA. É preciso mostrar, de forma clara, o que de fato o profissional ou empresário deseja fazer no país”, explicou.

Mesmo em meio às tensões diplomáticas entre o Brasil e os EUA, Lepletier ressalta que o momento ainda é oportuno para adquirir residência permanente no país americano. “Garantia nesse mundo louco ninguém tem. Mas nunca deixou de ser um bom momento [ir para os EUA]”, comentou.

“Antes de ter políticas presidencialistas, os EUA tem política governamental. Então é inevitável, por exemplo, que os EUA não tenha imigrantes tocando a economia americana porque eles não fazem bebês suficiente para assumir a pujança de 28% da economia mundial. Os EUA continuam com as portas abertas para as pessoas entrarem legalmente, e dessa forma se tornar um ator dentro da economia norte-americana”, completou Lepletier.

O evento gratuito foi aberto ao público em geral e reuniu cerca de 20 pessoas de forma presencial em Brasília e mais de 100 no online. Paula Reis, gerente regional da Amcham Brasília, frisou que é a primeira vez que a entidade realiza um evento com a temática de internacionalização. “Falamos de sonhos e quando falamos disso é muito individual. Existe muita oportunidade ainda nos EUA para poder explorar e nada melhor do que você fazer isso de uma forma estratégica, legal e com quem realmente entende”, frisou.

Sobre a Amcham

A Câmara Americana de Comércio do Brasil (Amcham) conta com a matriz em São Paulo e 16 regionais no Brasil, dentre elas uma em Brasília. A entidade multissetorial visa promover o melhor ambiente de negócios para as empresas, além de atuar na promoção do comércio e investimento entre o Brasil e os Estados Unidos. Atualmente, 3.500 empresas integram a associação, representando 33% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Sobre a Proex

A Proex é uma empresa de assessoria imigratória com mais de cinco anos de experiência, com foco em auxiliar profissionais e empresários a obterem seus vistos e Green Cards para os EUA. A empresa conta com duas sedes no país americano e polos no Canadá, Portugal e Brasil, além de representações na Argentina e Coreia do Sul.