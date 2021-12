Governo Bolsonaro decreta situação de emergência em cidades da BA e de MG

A caixa vai liberar o FGTS das pessoas atingidas até o limite de R$ 6.220 cinco dias após o pedido das prefeituras

Italo Nogueira

Rio de Janeiro, RJ

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que aguarda o contato dos governadores Rui Costa (PT-BA) e Romeu Zema (Novo-MG) para disponibilizar o apoio do governo federal para as cidades alagadas pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais.

O governo federal reconheceu em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira (10) a situação de emergência em 17 municípios do Sul da Bahia 32 do Norte de Minas Gerais.

“O Exército já faz um levantamento sobre o que aconteceu na área. Estamos prontos a colaborar. Precisamos ser provocados pelos respectivos governadores e prefeitos”, afirmou o presidente, após a formatura de militares da Marinha no Rio de Janeiro.

“O Zema é parceiro, é aliado. Devo falar com ele daqui a pouco. O da Bahia ainda não teve nenhum contato”, disse Bolsonaro.

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o banco é capaz de liberar o FGTS das pessoas atingidas até o limite de R$ 6.220 cinco dias após o pedido das prefeituras.

As fortes chuvas que atingem principalmente a região sul da Bahia desde a noite de terça-feira (7) deixaram ao menos três mortos na cidade de Itamaraju.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tempestade foi ocasionada por ciclone subtropical que se formou no oceano Atlântico. As equipes de resgate que atuam no local citam a dificuldade de acessar regiões mais afastadas, devido à destruição de passagens e rodovias, além de alagamentos.

De acordo com o secretário de Administração de Itamaraju, Edson Oss, os auxílios estão sendo prestados por aeronaves. “A região necessita de aeronaves para poder dar socorro aos distritos do interior. As pontes estão quebradas, as estradas estão quebradas”, disse.

Os três mortos, um homem de 26 anos e duas crianças, que não tiveram seus nomes divulgados, eram da mesma família e moravam no bairro Santo Antônio. Eles morreram após desabamento causado pela chuva na madrugada de quarta-feira (8).

A região de Itamaraju foi uma das mais atingidas. O temporal ainda deixou ao menos 4.000 pessoas desalojadas e mais de 500 famílias desabrigadas, conforme a prefeitura da cidade. Elas estão sendo abrigadas em escolas. O município, que possui cerca de 67 mil habitantes, está localizado no extremo sul da Bahia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As piores condições de resgate estão nos distritos do interior da cidade, principalmente em Nova Alegria, já que o percurso é realizado por estradas vicinais, que ficaram destruídas. Por esse motivo, os esforços estão concentrados em conseguir chegar até os povoados, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura.

Em virtude dos estragos causados pelo temporal, o governador Rui Costa decretou situação de emergência em 24 municípios. Pelo documento, todos os órgãos estaduais devem se mobilizar, no âmbito de suas competências, para apoiar as ações de socorro às cidades. O decreto tem validade de 90 dias.

A medida vale para as cidades de Anagé, Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Camacã, Canavieiras, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mundo Novo, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.