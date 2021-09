Globo nega convite a Tadeu Schmidt para substituir Tiago Leifert no BBB 22

“Não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022”, afirmou comunicado da Globo

SÃO PAULO, SP

O Big Brother Brasil 22 ainda não tem apresentador definido. A afirmou é da Globo, que desmentiu, na tarde desta segunda-feira (13), boatos que apontavam um convite da emissora para o jornalista Tadeu Schmidt substituir Tiago Leifert no reality show. “Não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022”, afirmou comunicado da Globo, contrariando as notícias que chegaram a ser veiculadas nas redes sociais sobre a saída de Schmidt do Fantástico para fazer o BBB.



Desde a semana passada, Schmidt tem sido apontado como um possível substituto de Leifert, que anunciou sua saída da emissora após 15 anos. O jornalista manteria o perfil de apresentadores do reality, seguindo os passos de Pedro Bial e Leifert.



O apresentador do Fantástico, no entanto, não é a única opção para o BBB 22. Marcos Mion, que apresentou A Fazenda (Record) por anos e chegou à emissora há pouco tempo, é uma possibilidade, assim como a ex-BBB Ana Clara, hoje no Rede BBB.



As apostas pelo cobiçado posto de apresentador do BBB começaram após o anúncio de saída de Leifert da emissora, que surpreendeu a todos na última quinta-feira (9). Ele apresentará apenas o The Voice Brasil antes de sua despedida, em dezembro.



“A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal”, afirmou o jornalista, que disse ter a sensação de sair da casa dos pais para encarar o mundo.



“Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas. Tudo deu certo, foi lindo demais. Saio maduro, sem pressa, feliz e pronto para o mundo que está à minha frente”, completou.