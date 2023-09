Globo corta beijo gay no Domingão do Huck

O ator mandou uma Madonna “Like a Virgin” e ainda levou o Kelvin e o Ramiro de Terra e Paixão para recriar a performance do VMA 2003.

Na temporada batalha do Lip Sing do Domingao, Carmo Dalla Vecchia recriou a performance épica de Christina Aguilera, Britney Spears e Madonna ao som de Like a Virgin do VMA 2003.

Os atores Amaury Lorenzo e Diego Martins que são intérpretes de Ramiro e Kelvin na novela Terra e Paixão foram a Britney e a Aguilera, e pelo grito da plateia quando eles se mostram prova o sucesso deles em Terra e Paixão. A icônica cena do beijo foi cortado a emissora e os internautas não pouparam críticas.

Já sabemos que toda essa cena de não beijo que a Tv Globo insiste em não polemizar tem a ver com a nova direção da emissora chefiada pelo talentoso Amaury Soares. Só não entendo o porque de segurar tantos beijos gays assim, querido Amaury? O que eu fico me perguntando, você sabia que ia rolar o beijo? se sabia que ia rolar o beijo, porque insistiram?