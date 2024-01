Gestação Consciente: A importância da fisioterapia pélvica em diferentes fases

Marisa Marin, especialista em saúde pélvica, guia gestantes na jornada do cuidado integral

No universo da gestação, surge uma dúvida comum entre as futuras mamães: qual o momento certo para iniciar a fisioterapia pélvica? Marisa Marin, renomada fisioterapeuta dermatofuncional e pélvica, destaca que não há uma resposta única, pois cada gestação é única.

A fisioterapeuta, com mais de 17 anos de experiência, enfatiza a importância de uma abordagem individualizada. “Não podemos estabelecer um momento exato, pois cada mulher vive a gestação de maneira diferente. Pode ser com 14 semanas, 20, 28, 32, e até mesmo com 36 semanas. O fundamental é compreender as necessidades específicas de cada paciente”, explica Marisa.

Desde o descobrimento da gravidez, Marisa orienta realizar uma avaliação inicial, abordando diversos aspectos, como atividade física, cuidados com sol/luz, riscos de manchas, escapes de urina, dores na relação sexual e postura corporal. Essa análise minuciosa permite traçar um plano de cuidados personalizado.

Ao descobrir a gravidez, pode ser feita uma primeira avaliação, uma anamnese, e orientar sobre:

• os exercícios da atividade física,

• cuidados com sol/luz,

• risco de manchas/melasma,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• compreender se a paciente já apresenta algum escape de urina (fazendo exercício, no espirro, na tosse, no esforço..),

• se tem dores na relação sexual (o que já demonstra a existência de uma musculatura com mais pontos de tensão ou não),

• avaliar a postura da paciente, se tem uma tendência a ter dores na lombar, ciático,..

É importante o olhar geral da fisioterapia, e após esse processo, será feita uma sessão de fisio pélvica inicial para avaliar alguns pontos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• o abdômen e entender como está a diástase abdominal (no início),

• liberar pontos que poderão apresentar dores, porque muitas vezes a paciente acha que não dói, mas pode ser um engano

• repassar orientações na prática sobre a importância e quais exercícios se deve ou não fazer com foco na fase da gestação, e

• avaliar o conhecimento pélvico da grávida, se ela sabe ou não contrair a musculatura do canal vaginal, contrair, relaxar, se tem dor ao toque, tensão, se tem fraqueza, constipação, se tem hemorroida..

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• se está alinhado a consciência perineal com o movimento muscular (muitas mulheres acham que contraem mas não exatamente, muitas também apresentam dificuldade no relaxamento.. e assim por diante)

A fisioterapia pélvica entra em cena para complementar esse processo. Marisa destaca que, após a avaliação inicial, são realizadas sessões específicas, abordando aspectos como diástase abdominal, pontos de tensão, orientações práticas sobre exercícios durante a gestação, e a avaliação do conhecimento pélvico da gestante.

Marisa ressalta que o período ideal para cada procedimento pode variar, sendo semanal, quinzenal, ou mais espaçado, dependendo das necessidades individuais. Com base na informação de que a partir de 36 semanas o bebê já pode nascer, a fisioterapeuta defende que esse é um momento crucial. “A mãe deve sentir-se pronta para o parto, compreendendo as fases do trabalho de parto e enfrentando-o com menos desconfortos, preparando sua musculatura para o momento da expulsão do bebê”, destaca Marisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em resumo, a fisioterapia pélvica durante a gestação, nas palavras de Marisa Marin, é uma jornada personalizada, adaptada às necessidades de cada mulher, visando uma gestação saudável e um parto consciente.