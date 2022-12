GDF define empresa que realizará o réveillon da capital

Com recursos de R$ 3 milhões, a instituição será responsável por promover eventos que poderão ser realizados em mais de um dia, desde que culminem na data oficial do Réveillon, e sendo distribuídos em diferentes Regiões Administrativas do DF

Após dois anos de interrupção por causa da pandemia, o Governo do Distrito Federal vai realizar sua grande festa de Réveillon novamente. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) publicou, nesta sexta-feira (2/12), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado final do edital N° 24/2022, que selecionou Organização da Sociedade Civil (OSC) para realizar o Viva 2023, série de eventos que celebra as festividades de fim de ano. As atrações serão anunciadas em coletiva de imprensa no dia 7 de dezembro.

A organização selecionada por chamamento público foi o Instituto Missão Hoje, que obteve 18 pontos na avaliação da comissão de seleção. Com recursos de R$ 3 milhões, a instituição será responsável por promover eventos que poderão ser realizados em mais de um dia, desde que culminem na data oficial do Réveillon, e sendo distribuídos em diferentes Regiões Administrativas do DF.

Confira na íntegra o resultado final.

Os festejos de Réveillon são realizados todos os anos pela Secec, com exceção dos dois últimos, em que foram suspensos em razão da pandemia da Covid-19. Em 2022, com o objetivo de promover uma oferta diferenciada de atividades culturais e artísticas nas comemorações de final de ano, para além da tradicional festa da virada no Plano Piloto, a pasta vai descentralizar o evento para Regiões Administrativas.

“Ampliar os recursos e políticas públicas culturais para além do Plano Piloto é um compromisso dessa gestão, valorizando Regiões Administrativas importantes, como Gama, Ceilândia e Sobradinho. E nosso compromisso maior é com a valorização dos artistas locais, que terão oportunidade de se apresentar nesse palco tão significativo que é o do Réveillon”, explicou a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural Sol Montes, à frente da área responsável pelo edital.