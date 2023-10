Ganhe com Fairspin: TOP-3 triunfos de setembro

No reino dinâmico dos jogos online, Fairspin, uma importante plataforma de cassino online, emergiu como um farol de transparência e um ímã para jogadores que apostam e ganham muito, estabelecendo recordes no setor.

Setembro acabou sendo um mês de sonhos que se tornaram realidade para três jogadores sortudos da Fairspin, cujas experiências de jogo se transformaram em vitórias emocionantes. Vamos nos aprofundar nessas vitórias excepcionais e explorar o potencial de seu caminho lucrativo para obter renda adicional.

As histórias vencedoras dos mais sortudos de setembro

TOP-1: Um doce começo para setembro

Começando o mês em grande estilo, um jogador conquistou o ouro nas colunas do Sweet Bonanza. Com uma aposta de US$ 40, um multiplicador impressionante de 829,28x foi desbloqueado, levando a uma vitória incrível de US$ 33.172. Foi um ótimo começo de setembro, de fato!

TOP-2: Dia de pagamento de jóias preciosas

Com o passar de setembro, outro jogador encontrou uma fortuna no mundo de Garuda Gems. Com uma aposta de US$ 100, o campeão descobriu um multiplicador de 189,75x, resultando em uma vitória brilhante de US$ 18.975. As joias realmente brilharam para este sortudo vencedor.

TOP-3: O triunfo do Velho Oeste

E por último, mas não menos importante, temos um jogador que se aventurou no Velho Oeste com Wanted Dead ou Wild, arriscando uma aposta de apenas $4. Um multiplicador surpreendente de 3.145,20x foi acionado, reivindicando uma recompensa no valor de $ 12.581. Foi uma viagem selvagem pela fronteira dos ganhos!

Estas histórias notáveis ​​das principais vitórias de setembro mostram as emoções e oportunidades que a Fairspin oferece. Não é apenas um cassino – é uma plataforma de apostas confiável onde os sonhos podem se tornar realidade. Você já ouviu as histórias deles e agora é sua vez de correr atrás do seu próprio jackpot! Comece sua aventura Fairspin hoje e descubra mais realidades para aumentar seus ganhos.

Oportunidades além dos jogos: apostar na Fairspin

​Fairspin apresenta uma mistura única de experiência de cassino tradicional e o potencial da tecnologia blockchain, criando um ambiente repleto de emoção e oportunidades de ganho financeiro.​Fairspin oferece dois programas de staking que oferecem oportunidades de ganhos adicionais. Os usuários podem apostar tokens e fundos com as opções Liquidity Staking e Hold To Earn. Vamos dar uma olhada em cada um deles:

Estacamento de liquidez: Neste programa, os usuários podem apostar seus tokens para aumentar a liquidez do token TFS no PancakeSwap. Ao fazer isso, eles ajudam a fortalecer a posição do token TFS no mercado. O staking de liquidez é uma opção permanente e os usuários podem sacar suas recompensas a qualquer momento, sem limites de saque. O valor da recompensa é calculado com base na receita bruta de jogo (GGR) do cassino Fairspin, no número de tokens no pool de apostas e no multiplicador do usuário com base na duração de sua aposta.

Segure para ganhar: Este programa permite que os usuários mantenham tokens TFS por um período específico no site Fairspin e ganhem tokens TFS adicionais como recompensa. O valor da recompensa depende do período de retenção escolhido, da receita do cassino e do número de usuários que possuem tokens TFS simultaneamente. Três períodos de retenção estão disponíveis: 8 horas com um conjunto de recompensas de 1%, 1 dia com um conjunto de recompensas de 2% e 3 dias com um conjunto de recompensas de 0,5%. Mesmo que o saldo do casino seja negativo durante o período de detenção, os tokens iniciais serão integralmente devolvidos ao utilizador.

Além disso, os jogadores ganham tokens TFS para cada aposta que fazem por meio do programa Play to Earn. Esse recurso se alinha com a tendência de monetizar ações e realizações de jogos, oferecendo uma experiência de jogo transparente, contínua e gratificante. A quantidade de tokens que um jogador acumula aumenta com cada aposta, o que varia dependendo do jogo específico e do tamanho da aposta.

No geral, os programas da Fairspin permitem que os usuários ganhem renda adicional, participem do crescimento do token TFS e desfrutem de vários bônus e privilégios com base em seu envolvimento com a plataforma.

Explore Fairspin: onde os sonhos se tornam vitórias

Além da emocionante experiência de jogo, a Fairspin oferece oportunidades únicas de ganho financeiro por meio de seus programas de apostas e fidelidade.

Setembro trouxe vitórias extraordinárias para os jogadores da Fairspin, provando que os sonhos podem realmente se tornar realidade no mundo dos jogos online.

Essas histórias de triunfo representam as oportunidades que você espera aproveitar. Seja o próximo a ganhar muito e explorar Fairspin – sua porta de entrada para apostas confiáveis ​​e ganhos potenciais!