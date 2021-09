Fazendo a diferença, quase lotado, merecido e salvando vidas

Sempre de olho nas necessidades das pessoas, a coach kids, teen e parental Anna Paula Ramalho desde 2011 vem atuando no segmento e ajudando crianças e adolescentes da capital. Criadora da metodologia Fashion Teen Brasil, com um espaço na comercial da 410 Sul. Anna, que já capacitou mais de 10 mil brasileiros, tem como pilares principais: inteligência emocional, saúde, imunidade, criatividade, inovação e cidadania global.

“Um sonho sem ação é só um sonho, uma ação sem sonho é só uma ação e um sonho com uma ação podem mudar o mundo” afirma. “Em um momento em que ouvimos muito a palavra ansiedade e depressão, esse é um projeto preventivo que auxilia famílias a estarem mais conectadas com o presente, tendo momentos juntos de qualidade, com conversas mais flexíveis e uma maior empatia e conexão com o próximo em tempos tão difíceis”, completa.

QUASE…

Os hoteleiros de Brasília estão com um sorriso de orelha a orelha. O motivo? Os hotéis da cidade estão com ocupação perto de 100%. Tudo por conta do feriado de 7 de Setembro e também por conta das passeatas que acontecerão hoje em Brasília, em especial na Esplanada.

…LOTADOS

Ao questionar um dos gerentes de um cinco estrelas da capital, sobre se a maioria dos hóspedes veio para apoiar o presidente Jair Bolsonaro, ele respondeu que parte sim e parte não. O certo é que os hotéis há tempos não tinham uma ocupação tão boa.

MERECIDO

Um dos nomes mais respeitados do exército brasileiro foi condecorado com a Medalha Ordem do Mérito Militar no grau oficial. É o coronel do exército Augusto César Barbosa Vareda, que ocupou a chefia de Gabinete da Secretaria de Governo no Palácio do Planalto.

SALVANDO…

O Instituto Brasileiro do Fígado (IBRAFIG), presidido pelo hepatologista Paulo Bittencourt, lidera a campanha “Seja Doador de Órgãos e Avise sua Família”. Dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) apontam que 1.126 pessoas estão na…

…VIDAS

…fila de espera por um transplante de fígado e mais de 45 mil pessoas aguardam por um transplante de órgãos sólidos e de tecidos. A ação alerta que a família tem a palavra final sobre a doação de órgãos. Cada transplante pode salvar até oito pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: César Rebouças