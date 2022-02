Ex-capitão da Marinha é o novo presidente da Fundação Biblioteca Nacional

Militar reformado, Carlos Fernando Rabello era o número dois na casa Rui Barbosa

Ex-capitão de mar e guerra da Marinha do Brasil, Carlos Fernando Rabello assumiu nesta quinta (24) a direção da Fundação Biblioteca Nacional. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Ele substitui o monarquista Rafael Nogueira, que deixou o cargo há poucas semanas.



Rabello vem da Fundação Casa de Rui Barbosa, onde trabalhava diretamente com a presidente, Letícia Dornelles, desde 2020. Era responsável por funções administrativas, como a elaboração da prestação de contas anual, a aprovação de planos de trabalho e autorizar solicitações de serviços e obras.



Segundo seu perfil no Instagram, Rabello tem graduação em análise de sistemas, mestrado em administração de empresas e MBA em marketing de entretenimento.



É, portanto, um perfil distante do universo dos livros e também do presidente anterior da Biblioteca Nacional –Rafael Nogueira é professor de história do Brasil e tem graduações em filosofia e direito, além de mestrado em educação.