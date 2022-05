EUA dizem trabalhar com Turquia questões sobre Finlândia e Suécia na Otan

Secretário de Estado norte-americano afirmou que os EUA estão trabalhando com a Turquia sobre a adesão da Finlândia e Suécia à Otan

Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken afirmou que os Estados Unidos estão trabalhando com a Turquia nas questões levantadas sobre a adesão da Finlândia e Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Os dois países também estão tratando diretamente com o governo turco, disse ele, em coletiva à imprensa nesta sexta-feira, 27, junto ao ministro de Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto.

“Não quero caracterizar nossas conversas, além de dizer que há forte consenso na Otan para admitir Finlândia e Suécia”, afirmou o secretário.

Haavisto, por sua vez, reforçou em seu discurso que a Finlândia condena firmemente a agressão russa na Ucrânia. “Apoiamos a Ucrânia tanto nacionalmente, quanto na União Europeia.”

Estadão Conteúdo