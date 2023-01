Especialista em comportamento, Eduardo Rodrigues, revela passo a passo para acabar com a autossabotagem

O livro “Chega de Andar em Círculos” expõe método prático para auxiliar quem tem áreas da vida que não vão para frente

Ao longo da vida, incontáveis crises pessoais e profissionais minam a nossa autoconfiança. Parar esse ciclo significa sair da estagnação e deixar de se autossabotar. Com essa proposta, Eduardo Rodrigues, especialista em comportamento e desenvolvimento pessoal, lança o título “Chega de Andar em Círculos”, que apresenta as sete habilidades necessárias para dar uma guinada as áreas da vida que hoje não avançam.

Eduardo Rodrigues é escritor, empresário, teólogo e especialista em comportamento e em desenvolvimento pessoal. Créditos: Divulgação/Bruno Garcia

No livro, o autor revela como descobrir e ativar as janelas de oportunidade. O método pode ser facilmente praticado por qualquer pessoa, pois envolve todo o ecossistema, seja no ambiente corporativo ou familiar, ajudando-o a progredir. As habilidades incluem conscientização do personagem que não deixa o indivíduo sair do lugar, resgate das forças, entendimento da mente, substituição de crenças, conduta proativa, empoderamento pessoal e revisão contínua.

Com uma abordagem simples e direta, “Chega de Andar em Círculos” é um convite para abandonar os padrões comportamentais que levam à estagnação. Créditos: Divulgação/Eduardo Rodrigues

Para sair do Modo Sobrevivência e começar a viver seu potencial na vida, nas relações e no trabalho, é preciso desenvolver uma postura de interesse ao invés de um comportamento de juízo. O julgamento é mesquinho, ele foca no erro e no fracasso. Ele está preocupado em responder à pergunta: onde devo ser sentenciado como cônjuge, como pai, como mãe, como líder, como empreendedor? A postura de curiosidade é diferente. Ela é aberta e convidativa. Ela é cheia de possibilidades.

(Chega de Andar em Círculos, p. 24).

A obra não trata apenas do autoconhecimento, mas da ampliação do empoderamento pessoal. A leitura instiga e capacita as pessoas para que assumam novos riscos, descubram pontos fortes para reorganizar as áreas da vida, questionem justificativas e criem um plano de ação para tirar as ideias do papel. Também orienta a assumir responsabilidades, lidar positivamente com pessoas diferentes e obter as ferramentas para empreender, alcançar metas e apostar em novos desafios.

Com uma abordagem simples e direta, “Chega de Andar em Círculos” é um convite para abandonar os padrões comportamentais que levam à estagnação. O projeto, que nasceu da experiência de mais de 20 anos do autor na capacitação de pessoas em diversos países, tem o propósito de dissolver os medos e promover a libertação para uma vida plena nos relacionamentos, na carreira e com propósito no mundo.