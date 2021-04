Erro faz 46 pessoas receberem vacina contra a Covid-19, entre elas 1 gestante e 28 crianças

O problema ocorreu em Itirapina (a 215 km de São Paulo) e foi detectado nesta quarta-feira (14) pela própria prefeitura, que informou ter aberto investigação para a apuração de responsabilidades

MARCELO TOLEDO

RIBEIRÃO PRETO, SP

Um envio errado de frascos da Coronavac, vacina contra a Covid-19, para um local em que estava sendo realizada a campanha de vacinação contra gripe fez com que 46 pessoas fossem imunizadas indevidamente contra o novo coronavírus, entre elas uma gestante e 28 crianças.

O problema ocorreu em Itirapina (a 215 km de São Paulo) e foi detectado nesta quarta-feira (14) pela própria prefeitura, que informou ter aberto investigação para a apuração de responsabilidades.

Foram imunizados erroneamente na terça-feira (13) 18 adultos, entre elas a gestante, e 28 crianças, no posto de vacinação montado na escola municipal José Cruz.

A falta das 46 doses da Coronavac foi percebida durante o controle do estoque das vacinas e, de acordo com a prefeitura, imediatamente verificou-se a possibilidade de que o erro pudesse ter sido cometido por uma técnica de enfermagem ao fazer a separação da caixa com os frascos da vacina.

Após detectar o erro, a Secretaria da Saúde de Itirapina procurou pessoalmente as famílias dos 46 vacinados para informar sobre o engano. A Vigilância Epidemiológica de Piracicaba foi informada sobre o episódio e também sobre quais medidas deveriam ser tomadas pela administração em relação ao caso.

Até o momento, nenhuma anormalidade foi detectada, de acordo com a administração. As pessoas que deveriam receber a vacina da gripe (influenza), mas que receberam a Coronavac, serão acompanhadas por 14 dias por uma equipe médica.

Nesta quinta-feira (15), 26 dos 46 vacinados indevidamente passaram por consultas médicas, inclusive a gestante, que foi atendida por um clínico geral e um obstetra.

Já as famílias das crianças, de acordo com a prefeitura, também estão sendo orientadas por uma pediatra, que está fazendo a avaliação das imunizadas.

“Todas as providências para a segurança dessas pessoas foram tomadas e, segundo orientação dos médicos especialistas consultados, o fato não traz riscos para a saúde dos envolvidos”, diz trecho de comunicado da prefeitura. Itirapina registrou até aqui 32 óbitos e 1.282 casos confirmados da Covid-19.

Tomar a vacina errada não é um fato inédito em São Paulo. Na terça-feira (13), devido a uma falha interna de comunicação na Secretaria Municipal da Saúde, 103 agentes de trânsito da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) receberam por engano a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na capital. Todos deveriam ter sido imunizados contra a gripe.

No texto, é afirmado que agentes da CET estavam autorizados a tomar “a vacina contra a Covid-19”. Menos de duas horas depois, um novo comunicado foi enviado, informando que a vacina correta seria contra a influenza.

Entre um comunicado e outro, 103 agentes foram vacinados em postos na Vila Medeiros (Zona Norte), Penha (Zona Leste), Cambuci (Centro) e Butantã (Zona Oeste). Eles receberão a segunda dose da vacina, segundo a Secretaria da Saúde.

