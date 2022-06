Empresários levantam pontos de interesse em plano de Lula

Empresários têm agenda para se encontrar com emissários de Lula na área econômica nos próximos dias e concentram abordagens em novo plano

Joana Cunha

São Paulo, SP

Empresários que têm agenda para se encontrar com emissários de Lula na área econômica nos próximos dias concentram suas abordagens em pontos que chamaram a atenção na redação do documento com diretrizes para o programa de governo do petista.

O uso da palavra “revogar” para o teto de gastos e a reforma trabalhista já era esperado, mas ficou engasgado, e é um dos focos de escrutínio dos empresários.

Eles querem saber em que medida se trata de uma força de expressão com peso político e qual seria a proposição.

A redução da volatilidade da moeda por meio da política cambial é outro tema que interessa a todos, além do assunto que ficou de fora, a independência do Banco Central.