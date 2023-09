Emocionada , Livia Andrade manda recado para Silvio Santos na Globo

Livia Andrade se emocionou com o lip sync do Tiago Abravanel fazendo o Silvio Santos e mandou recado para seu antigo patrão

Tiago Abravanel fez Lívia Andrade soltar inúmeras lágrimas ao dublar marchinhas de Silvio Santos na Globo. O neto do ex-apresentador do SBT homenageou o grande comunicador na primeira fase do quadro Batalha do Lip Sync, com referências diretas ao Programa Silvio Santos. Abravanel arrancou elogios de Lívia, Fábio Porchat, Déa Lúcia e também de Luciano Huck.



O ex-BBB se apresentou com as canções nostálgicas que embalaram o programa de Silvio por muitos anos no SBT, como Silvio Santos Vem Aí, Ritmo de Festa, Muito Bem, e A Pipa do Vovô. Lívia Andrade que trabalhou no SBT por mais de dez anos e participava de quadros com o marido de Íris Abravanel, agradeceu muito ao ator pela homenagem.



“Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É um negócio muito doido que deu na minha cabeça agora. Ele com certeza vai ver, porque o neto está aqui”, chorou Lívia Andrade. “Estar aqui, num domingo… Sissi, sei que vai chegar até você: estou morrendo de saudades. Minha vida toda, mais de 10 anos do lado. Quando o auditório pegou o pompom já me deu um negócio”, riu ela.