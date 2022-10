Em ‘Travessia’, Gloria Perez problematiza fake news e usa Jade Picon para fisgar jovens

Perez é conhecida por misturar dramas contemporâneos com temas espinhosos

Uma maranhense chamada Brisa decide cruzar o país para encontrar seu amado no Rio de Janeiro. Antes de embarcar no ônibus, a mulher é cercada de pessoas furiosas que a acusam de ser uma sequestradora de crianças. Confusa e amedrontada, ela foge e entra num porta-malas qualquer. É o carro de Oto, hacker que foi ao Maranhão cumprir uma missão secreta.

A trama, que parece de filme de ação, na verdade dá o pontapé em “Travessia”, novela das nove da Globo escrita por Gloria Perez. O folhetim substituirá “Pantanal” a partir desta segunda-feira, dia 10.

Brisa, vivida por Lucy Alves, vai ser vítima de deepfake, técnica de inteligência artificial usada para criar vídeos falsos em que rostos e vozes originais são substituídos pelos de outra pessoa. A expressão facial é inserida de maneira realista e o áudio é criado com os mesmos sotaque, timbre e velocidade da voz.

O rosto de Brisa aparece no corpo de uma criminosa num vídeo que começa a viralizar bem quando ela vai para a rodoviária. Ali, a maranhense é reconhecida e acossada por um bando de estranhos.

Na vida real, há celebridades que já passaram por algo semelhante. O rosto de Anitta, por exemplo, foi inserido num vídeo pornográfico que se espalhou pela internet alguns dias depois de ela ter declarado apoio à candidatura de Lula. O próprio rosto do ex-presidente, aliás, e também do seu rival, Jair Bolsonaro, são usados em vídeos com deepfake, montados geralmente com a intenção de espalhar notícias falsas sobre os políticos.

Gloria Perez é conhecida por misturar dramas contemporâneos com temas espinhosos. Em “Travessia”, quer falar dos conflitos que surgem por causa da internet. “Fake news, a velha fofoca, agora turbinada em alcance, é apenas uma das possibilidades”, escreve à reportagem por email.

A dramaturga lança a novela em meio a uma polêmica. Ela curtiu um tuíte favorável a Bolsonaro, o que gerou controvérsia na rede. Em entrevista à Folha, no último dia 27, disse se sentir patrulhada. “É cada uma! Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto. Nunca declarei voto”, afirmou, sem prosseguir no tema.

Questionada sobre a relação entre o tema do folhetim e as polêmicas que envolvem o presidente, a autora preferiu ficar em silêncio.

Outra controvérsia que rodeou “Travessia” foi a escalação de Jade Picon para um dos papéis da novela. Mais conhecida por ser influenciadora digital e ex-BBB, ela nunca trabalhou como atriz. Mesmo assim, vai estrear direto no horário nobre da principal emissora de TV do país. Picon e a Globo receberam uma avalanche de críticas por causa disso.

O burburinho foi tanto que o sindicato da área precisou agir e a impediu de continuar no elenco da novela. Levou um mês até que a entidade autorizasse a participação de Picon, com a condição de que ela tivesse 5% de seu salário descontado, segundo Hugo Gross, presidente da entidade que reúne artistas.

“Independentemente do caminho que escolhesse trilhar, eu teria críticas”, diz Picon enquanto é maquiada num camarim do Projac, no Rio de Janeiro, antes de ir para o set de gravação.

“Pantanal” foi um sucesso nas redes sociais e virou fenômeno jovem. Para fisgar a juventude em “Travessia”, Perez apelou para o poder de Picon, que tem 21 milhões de seguidores no Instagram, muitos deles adolescentes e crianças. Ela afirma que foi estratégia. “Quando a gente lança um rosto novo é pensando em trazer um frescor para a novela.”

Na trama, Picon vive Chiara, uma menina rica e mimada, filha de um grande empresário chamado Guerra, papel de Humberto Martins. Ari, interpretado por Chay Suede, viaja para o Rio de Janeiro antes de seu casamento com Brisa, onde conhece Chiara. Eles começam a se relacionar.

“Em 30 minutos de teste, já soube que ela seria atriz”, diz o diretor Mauro Mendonça Filho, que é só elogios à performance dela.

A reportagem acompanhou gravações com Lucy Alves e Romulo Estrela, que vive Oto, o hacker. Na trama, depois de se encontrarem quando Brisa está fugindo, os dois partem juntos para o Rio de Janeiro. Em clima de tensão e desconfiança, param para descansar num quartinho de beira de estrada.

Mendonça Filho dirige as cenas do motel num cenário erguido dentro do Projac. Quando Alves e Estrela estão posicionados, o restante da equipe se cala, e os dois começam a atuar. Depois de vários “corta”, a gravação finalmente dá certo. Estrela ri, aliviado. “Nosso set é um caos”, diz.

Para o ator, estreante numa novela das nove, “Travessia” acerta ao jogar luz sobre o tema fake news. “A gente tem que combater as notícias falsas para não fazer a escolha errada”, diz.

É a mesma opinião de Alves, que apoiou Lula no primeiro turno das eleições. “Gloria Perez foi muito assertiva, a novela está vindo num momento muito importante”, ela afirmava, um dia antes de a dramaturga curtir o tuíte que exalta Bolsonaro.

Nascida na Paraíba, a atriz diz estar aliviada por ter sido a escolhida para interpretar uma maranhense. “A gente não via papéis de nordestinos sendo interpretados por quem nasceu na região. Fica de verdade assim”, afirma enquanto é maquiada, pouco antes de voltar apressada para o set.

Numa das cenas, Alves precisa ir para debaixo de um chuveiro ligado. A preparação é meticulosa. Mendonça Filho demora vários minutos avaliando o cenário, as lentes das câmeras e a posição da atriz.

Quando ele dá o aval, Alves avança para o jato de água. No último segundo, o diretor percebe que tem algo errado e tenta interrompê-la, mas é tarde demais -o cabelo de Alves já está encharcado. O diretor respira fundo, reclama sobre um pedaço qualquer do cenário e pede para secarem o cabelo dela.

Em meio à confusão das gravações, ele diz que “Travessia” o fez refletir sobre o mundo virtual. “Pensava que devia existir uma regulamentação das redes sociais feita pelo governo. Mudei de opinião. Agora acho que a liberdade que existe na internet não pode ser cerceada jamais.”

“Travessia” é a primeira novela das nove desde “Amor de Mãe” que vai ser escrita aos poucos, conforme os capítulos forem lançados. Isso significa que a percepção do público pode influenciar os caminhos que Perez vai seguir. Para Estrela, é aí que mora o poder de uma trama das nove -unir os brasileiros, hoje divididos, para debater a mesma história. “Essa é a beleza de fazer novela.”

