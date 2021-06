Webinar gratuito abordará detalhes sobre a opção do ROT-ST por varejistas de São Paulo

No dia 08 de junho, às 9h, a De Biasi Auditoria, Consultoria e Outsourcing realiza um webinar sobre o Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária. Os especialistas da De Biasi Fabrício Carneiro e Caio Priante vão explorar o assunto e esclarecer todas as dúvidas. O webinar é gratuito. Os interessados poderão fazer suas inscrições pelo site: https://materiais.debiasi.com.br/webinar_rot_st ROT-ST Trata-se efetivamente de um regime especial mais benéfico ao contribuinte? Com a Portaria CAT nº 25 de 30/04/2021, foram divulgadas as regras para o credenciamento do contribuinte paulista no Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária (ROT–ST). Com isso, os contribuintes varejistas do estado de São Paulo poderão optar pelo ROT-ST.