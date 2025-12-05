Menu
Wall Street fecha em alta e com foco na reunião do Fed

O índice Dow Jones ganhou 0,22%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,31% e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,19%.

Redação Jornal de Brasília

05/12/2025 20h10

us economy markets nyse

Uma placa de rua de Wall Street, no Distrito Financeiro, perto da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), em 19 de maio de 2025, na cidade de Nova York. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (5) e com os olhos voltados para a reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) na próxima semana, em um momento em que o mercado antecipa um corte nas taxas de juros.

“Foi uma jornada relativamente tranquila”, disse Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, à AFP.

No dia, foi divulgado o índice de inflação PCE de setembro, que ficou em 2,8% anual, frente aos 2,7% de agosto, afastando-se do objetivo de 2% do Fed.

A inflação subjacente (que exclui preços de energia e alimentos) caiu de 2,9% no mês passado para 2,8% anual. Os investidores antecipam um novo corte de 25 pontos-base ao término da reunião da Fed em 10 de dezembro.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos subiram para 4,14% às 21h15 GMT, comparado com 4,10% no fechamento de quinta-feira.

No mercado de ações, o gigante do streaming Netflix terminou no vermelho (-2,89%, a US$ 100,24) após anunciar nesta sexta-feira a aquisição do estúdio de cinema e televisão Warner Bros Discovery (+6,28%, a US$ 26,08) por cerca de US$ 83 bilhões (443 bilhões de reais).

A varejista de roupas íntimas Victoria’s Secret cresceu (+18,03%, a US$ 49,06), beneficiando-se de resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado e de uma revisão para cima de suas previsões anuais.

A varejista de cosméticos Ulta Beauty alcançou um fechamento recorde (+12,65%, a US$ 601,50) depois de superar significativamente as expectativas de lucro e receitas para o terceiro trimestre. A empresa também elevou suas previsões anuais.

© Agence France-Presse

