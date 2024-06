Volume de serviços cresceu na margem em 20 das 27 unidades da Federação

O volume de serviços prestados cresceu em abril, na margem, em 20 das 27 unidades da federação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os maiores impactos positivos partiram de São Paulo (0,6%), Minas Gerais (3,2%), Bahia (5,7%) e Distrito Federal (5,4%).

Na outra ponta, Rio de Janeiro (-0,7%), Tocantins (-22,5%) e Paraná (-1,0%) pesaram negativamente para o resultado nacional.

Na comparação interanual, os serviços cresceram em 23 das 27 unidades da federação, puxados por São Paulo (5,7%), Minas Gerais (9,0%), Rio de Janeiro (4,8%), Paraná (7,1%) e Santa Catarina (,94%).

Em contrapartida, Rio Grande do Sul (-2,6%), Mato Grosso do Sul (-5,4%) e Tocantins (-8,1%) puxaram as perdas do mês.

Estadão Conteúdo