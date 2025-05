Vendas do Brasil para os EUA em abril saltam 21,9% após tarifas de Trump

MAELI PRADO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em meio ao tarifaço imposto pelo presidente americano, Donald Trump, as exportações do Brasil para os Estados Unidos somaram US$ 3,57 bilhões (R$ 20,52 bilhões), uma alta significativa de 21,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. As importações totalizaram US$ 3,79 bilhões (R$ 21,79 bilhões), subindo 14% na mesma comparação.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (7) pelo Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

O diretor de Estatisticas e Estudos de Comercio Exterior da pasta, Herlon Brandao, afirmou que a alta nas vendas para os EUA possivelmente está relacionada com uma antecipação das importações pelos americanos pelo receio dos impactos do tarifaço.

“Há um cenário de incerteza para os importadores americanos, que temem retaliações ou aumentos tarifários de outros países”, apontou.

Já as exportações China, Hong Kong e Macau somaram US$ 9,02 bilhões (R$ 51,86 bilhões), registrando queda de 6,7%. Enquanto isso, as importações aumentaram 7,7%, totalizando US$ 5,10 bilhões (R$ 29,32 bilhões).

De acordo com os números do Mdic, o Brasil exportou principalmente óleos brutos de petróleo, café, aeronaves e carne bovina -neste último caso, o aumento das vendas foi de cerca de 1.000%.

As exportações de aço e alumínio, que foram tarifadas em 25% a partir de março, tiveram queda de 23,2% e de 73% em abril contra mesmo mês de 2024, respectivamente.

Para Brandão, ainda é cedo para identificar impactos estruturais do tarifaço sobre a balança comercial do Brasil. “Temos que dar um pouco mais de tempo para olhar esse cenário e conseguir fazer uma análise com um pouco mais de precisão”, afirma.

SUPERÁVIT EM QUEDA

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 8,15 bilhões (R$ 46,84 bilhões) em abril, um recuo de 3,3% sobre o saldo apurado no mesmo mês do ano passado.

O saldo veio ligeiramente abaixo de expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam superávit de US$ 8,29 bilhões (R$ 47,66 bi) para o mês.

As exportações somaram US$ 30,40 bilhões (R$ 19,58 bilhões) no mês, uma alta de 0,3% em relação a abril de 2024. As importações cresceram 1,6%, totalizando US$ 22,25 bilhões (R$ 127,86 bi).