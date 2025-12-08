Trump anuncia que autorizará venda à China de semicondutores de IA da Nvidia

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (8) que havia chegado a um acordo com seu par chinês, Xi Jinping, para permitir que a gigante americana Nvidia exporte semicondutores avançados de inteligência artificial para a China.
Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou ter comunicado a Xi que Washington poderia autorizar a Nvidia a enviar suas unidades de processamento gráfico (GPU) a “clientes aprovados na China e em outros países, sob condições que permitam uma sólida segurança nacional”.
