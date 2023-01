Total de lojas com estoques baixos sobe para 15,4% em janeiro, diz FecomercioSP

O número de lojas da Grande São Paulo com estoques abaixo do normal, que estava em 14,6% do total em dezembro, subiu para 15,4% em janeiro

O número de lojas da Grande São Paulo com estoques abaixo do normal, que estava em 14,6% do total em dezembro, subiu para 15,4% em janeiro, conforme mostra levantamento da FecomercioSP, entidade que representa o setor. Um ano atrás, 13,7% das lojas tinham em estoque menos produtos do que o ideal.

Por outro lado, de um mês para o outro, uma pequena redução dos estabelecimentos com estoques acima do normal: de 27,4% para 27,2%.

Com isso, o porcentual de lojistas que consideram ter estoques adequados caiu de 58% para 57,2%, menor taxa em três meses, segundo o levantamento da FecomercioSP.

No saldo final, o índice que mede a adequação dos estoques do comércio paulistano marcou 114,5 pontos, com queda de 1,4% frente a dezembro e de 2,7% na comparação anual.

Estadão Conteúdo