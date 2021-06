TIM vence Prêmio Anatel de Acessibilidade de 2021

Operadora é a primeira colocada em ranking de melhores práticas de atendimento às pessoas com deficiência

Em cerimônia realizada ontem (08) na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o CEO da TIM, Pietro Labriola, recebeu das mãos do presidente da entidade, Leonardo Euler de Morais, o prêmio Anatel de Acessibilidade 2021. Pela segunda vez, as ações da TIM para pessoas com deficiência foram reconhecidas entre as mais inovadoras entre as iniciativas elencadas entre as grandes prestadoras. O prêmio avalia ambientes físicos e virtuais de atendimento mais amigáveis às pessoas com deficiência, e homenageia ações que incentivam, divulgam o asseguram os direitos de acessibilidade.

A autarquia considera a pontuação das cinco maiores prestadoras de telecomunicações em seu Ranking de Acessibilidade, previsto pela Resolução nº 667/2016. Para chegar aos resultados de 2021, a Agência verificou ao longo de 2020 os indicadores de Acessibilidade na Página da Internet (API) e de Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência (ERA). Também considerou as Ações Voluntárias que incentivam, divulgam ou asseguram os direitos das pessoas com deficiência (AVI). Essa é a terceira edição do Prêmio, criado em 2019, quando a TIM também ficou em primeiro lugar.

Para Pietro Labriola, o prêmio é o reconhecimento do trabalho realizado pela operadora ao longo dos anos: “Nossos valores de inclusão e diversidade fazem parte do nosso DNA. São inúmeras iniciativas relacionadas a acessibilidade, seja para o público interno, como os grupos de afinidade e a proposta de aumentar em 35% a presença de pessoas com deficiência em nosso quadro de colaboradores até 2022, e para o público externo, nossos consumidores, que têm o Código de Defesa do Consumidor em Braile à disposição, além dos debates com especialistas, chamado TIM Convida. Estamos felizes com o reconhecimento da Anatel por nossas iniciativas e seguiremos com demais projetos ao longo do ano”.