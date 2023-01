Shopping oferece até 70% de desconto em temporada de liquidações

Para ver a campanha, basta baixar o aplicativo Shopping Conjunto Nacional e acessar a aba ‘Ofertas’. Serão centenas de produtos contemplados

O Conjunto Nacional realiza, até 31 de janeiro, a campanha Super Saldo. Nela, diversas loja oferecem até 70% de descontos em produtos através do aplicativo do shopping.

Para ver a campanha, basta baixar o aplicativo Shopping Conjunto Nacional e acessar a aba ‘Ofertas’. Serão centenas de produtos contemplados, tanto pelo app quanto nas lojas.

O Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF) espera um aumento de 4,5% nas vendas de liquidação de janeiro. A campanha Super Saldo vem em meio a essa perspectiva. Cerca de 60% das lojas do Conjunto Nacional participam da promoção, ofertando itens e serviços variados, com destaque para calçados masculinos, moda infantil, perfumaria, produtos e serviços de estética.

“Historicamente, o mês de janeiro é um período mais morno no varejo, com compras focadas em determinados segmentos, como material escolar, por exemplo. Nesse cenário, promovemos essa ação conjunta com nossas operações, para dar aos clientes a oportunidade de comprar itens desejados a preços bem menores. Ganha o consumidor e o comércio se mantém aquecido”, destaca o superintendente do Conjunto Nacional Giuliano Bragaglia.