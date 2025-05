Ricardo Faria, Rei dos Ovos, conclui compra de granja nos EUA por US$ 1,1 bi

MARCELO TOLEDO

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) – O empresário Ricardo Faria, dono da Granja Faria e da Global Eggs e apelidado de “Rei dos Ovos”, anunciou nesta terça-feira (13) a conclusão da compra da Hillandale Farms, um dos maiores fornecedores de ovos de galinha dos EUA.



Em março, a Global Eggs, holding de capital fechado controlada pelo empresário, anunciou que concordou em pagar US$ 1,1 bilhão (R$ 6,193 bilhões) pela companhia, negócio concluído nesta segunda (12). O empresário também anunciou a compra de uma granja no Nordeste brasileiro.



Com a compra, a Global Eggs terá produção superior a 13 bilhões de ovos por ano, com presença em mais de 20 países.



Faria ganhou o apelido por conta do apetite na aquisição de empresas do setor no mundo, incursão iniciada no ano passado com a aquisição do controle acionário do grupo espanhol Hevo, que tem 15 granjas no país europeu, por 120 milhões de euros (R$ 753,6 milhões, ao câmbio desta terça).



A compra da empresa norte-americana foi efetivada num momento de preços recordes de ovos nos EUA neste início de ano, o que levou Washington a buscar maneiras de aumentar as importações.



“A operação dos EUA é maior do que nossa operação no Brasil e na Europa juntos, dada a complexidade e cadeia de distribuição”, afirmou Faria, que classificou o dia como “muito importante” para a Global Eggs.



De acordo com o empresário, a família Bethel, que era dona da Hillandale Farms deixou o negócio, mas os atuais executivos ficaram e responderão ao CEO da Global Eggs.



A empresa tem sede em Gettysburg (Pensilvânia), e foi fundada em 1958 por Orland Bethel. Desde então, era administrada pela família.



Agora, quer utilizar o negócio em solo norte-americano para gerar sinergias com as operações da Granja Faria, no Brasil, e com a Hevo Group, na Europa.



“Uma empresa europeia que tem um ativo muito importante no Brasil, um ativo muito importante na Europa e um ativo, agora, extremamente importante nos Estados Unidos, em que nós vamos usar o conhecimento adquirido de cada um desses locais em benefício da empresa global”, disse.



O empresário afirmou ainda que a empresa vai crescer de forma orgânica nos Estados Unidos, com o compromisso assumido de ampliar em 1 milhão de aves o atual plantel, de 20 milhões de aves.



“Como uma empresa, eu acho, a primeira empresa global de ovos, a gente falava lá atrás do nosso sonho, que podia chegar a R$ 3 bilhões de faturamento, o pessoal riu. O pessoal riu. Como é que uma empresa de ovo vai chegar a R$ 3 bilhões de faturamento? Agora eu vou falar que pode ser que um dia a gente chegue a US$ 3 bilhões de faturamento. Este ano, [com] essa estratégia da Global Eggs, vai chegar tranquilamente a US$ 2,5 bilhões de faturamento”, afirmou Faria.



AVANÇO EUROPEU



A entrada no mercado internacional com a compra da Hevo está indo bem, conforme o executivo, já que a empresa dobrou os resultados desde a aquisição e apresenta viés de alta.



Foi na Europa, afirma ele, que o grupo aprendeu “a criar galinhas soltas, galinhas livres” “Não é algo que no Brasil a gente tinha tanta experiência.”



Antes de efetuar aquisições na Europa e na América do Norte, o empresário fez uma série de negócios no país. Um dos mais emblemáticos foi assumir, em 2023, o controle acionário da Katayama Alimentos, de Guararapes (SP), a maior produtora de ovos de São Paulo. No mesmo ano, ele comprou a BL Ovos, então quinta maior empresa do ramo no país, com produção diária de 2 milhões de ovos.



O mais recente, e também anunciado nesta terça, foi a compra em abril de uma granja em Pernambuco que faturava menos de R$ 50 milhões por ano. Embora o valor seja pequeno dentro das cifras atuais do grupo, foi uma compra importante por “colocar o pé” da empresa no Nordeste, onde a participação era tímida.



“Nascemos fortes no Sudeste, fomos fortes para o Sul, fomos para o Centro-Oeste de maneira relevante e ficamos muito para trás no Nordeste […] Agora entramos em Pernambuco e vamos gerar competição, esse é nosso papel”, disse.