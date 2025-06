Redução de gasto vai de revisão do BPC a pisos de educação e saúde, diz Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), disse nesta quarta-feira, 11, que medidas estruturais para as contas públicas devem ser apresentadas ainda nesta quarta ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse conjunto deve incluir ações voltadas ao aumento das receitas e ao corte de despesas, ele afirmou.

“Defendo a importância de nós apresentarmos não só a ampliação das receitas, mas apresentar uma agenda de redução do gasto público, que vai desde a revisão do BPC ao piso de saúde e educação, entre outros”, disse o ministro, no 3º Simpósio da Liberdade Econômica, em Brasília. “O governo está desenhando.”

Depois da sua fala, enquanto deixava o evento, o ministro esclareceu a jornalistas que a deliberação sobre as medidas está a cargo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele relatou que, em conversas internas do governo, Haddad tem dito estar “convencido” da necessidade de uma agenda de ajustes pelo lado das despesas.

“Ele Haddad não entra em detalhe do que será apresentado, mas ele também está convencido que é preciso que apresente uma agenda de ajuste, para que a gente possa fortalecer ainda mais o pacote que será apresentado”, disse Costa Filho, para quem o corte de gastos é uma sinalização importante ao mercado e pode reduzir os juros e a inflação.

O ministro afirmou que o Congresso vem sendo “colaborativo” nessa agenda, citando nominalmente os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Ele acrescentou que também é importante avançar em medidas pelo lado das receitas extraordinárias – por exemplo, via dividendos do BDNES e Petrobras, e de cessão onerosa -, além de reduzir gastos tributários.

Estadão Conteúdo