Receita libera programa de declaração do Imposto de Renda 2023

Para computador, foram liberadas três versões, em sistemas operacionais diferentes: Windows (Microsoft), MacOS (Apple) e Linux

O programa de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 foi liberado pela Receita Federal nesta quinta-feira, 9. Para baixar o programa, é preciso entrar nesta página da Receita e seguir as orientações. Inicialmente, a previsão da Receita era liberar o programa apenas no dia 15 de março. Mas, segundo o órgão, a antecipação “ajuda o contribuinte que, ao ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração, pode se organizar e juntar a documentação que for necessária”.

Além disso, segundo a Receita, deve evitar possíveis congestionamentos.

Apesar dessa antecipação, porém, a Receita lembra que as funcionalidades de entrega e transmissão da declaração, assim como as informações da declaração pré-preenchida, só terão início no dia 15 de março.

Para computador, foram liberadas três versões, em sistemas operacionais diferentes: Windows (Microsoft), MacOS (Apple) e Linux.

Para celular, é possível baixar o aplicativo oficial da Receita, o Meu Imposto de Renda, para dois sistemas diferentes – os mais comuns no Brasil: na Google Play Store, para dispositivos que utilizam Android, e na App Store, para celulares e tablets da Apple.

Para preenchimento da declaração de prestação de contas ao Fisco online, sem necessidade de realizar download, basta acessar o e-CAC, da Receita, por meio do seguinte endereço na internet: https://cav.receita.fazenda gov.br/eCAC/publico/login.aspx?sistema=107

A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão conteúdo