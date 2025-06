Receita fecha 2º lote do Imposto de Renda 2025 nesta quinta (12)

CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Receita Federal fecha o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025 nesta quinta-feira (12) e poderá incluir contribuintes que entregarem a declaração ainda hoje, segundo informações do fisco.

O prazo para declarar o IR sem pagar multa já acabou. Neste ano, foi de 17 de março a 30 de maio.

Quem é obrigado a prestar contas e perdeu a data-limite deve enviar a declaração. Há multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

A consulta ao lote de restituição será liberada no próximo dia 23 e o pagamento ocorrerá no dia 30, na conta indicada pelo contribuinte ao declarar ou no Pix, caso essa tenha sido a escolha e se a chave for o CPF.

Pode entrar no segundo lote quem declarou o Imposto de Renda entre 10 de maio e 12 de junho. Isso porque o primeiro lote de restituição, pago em 30 de maio, foi fechado no dia 9.

Há, no entanto, uma lista de preferência para o pagamento, que coloca na frente os contribuintes com prioridade definida por lei. Entre eles estão idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou com doença grave e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Quem usou a declaração pré-preenchida e/ou optou por receber a restituição por Pix também tem prioridade.

VEJA A ORDEM DE PRIORIDADE PARA RECEBER A RESTITUIÇÃO DO IR:

Idoso com 80 anos ou mais

Idoso com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e com doença grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix

Demais contribuintes

A Receita paga cinco lotes de restituição, de maio a setembro, que englobam não apenas quem declarou no ano de 2025, mas também contribuintes atrasados de anos anteriores ou que saíram da malha fina após enviar a declaração com erro e corrigir a falha com uma retificadora.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2025:

Lote Data de pagamento

1º lote – já pago

2º lote – 30 de junho

3º lote – 31 de julho

4º lote – 29 de agosto

5º lote – 30 de setembro

SEGUNDO LOTE DO IR TEM CORREÇÃO DE 1%

O segundo lote de restituição do do IR tem correção de 1%, que é o percentual cobrado pela Receita a quem paga imposto. Quem recebe também tem o direito de ser ressarcido.

Para ter valores a restituir, o contribuinte precisa ter pagado mais imposto no ano-base, que neste caso é 2024, e declarar o IR, informando ganhos e gastos ao fisco.

A chamada declaração de ajuste anual é um ajuste entre fisco e trabalhadores, que precisam declarar todo o rendimento recebido e quanto há de gasto dedutível.

O contribuinte que recebe a restituição a partir do terceiro lote tem direito a correção de 1% mais juros com base na Selic, que é a taxa básica da economia. A Selic está em 14,75% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas.

RECEITA RECEBEU MENOS DECLARAÇÕES DO QUE O ESPERADO

A Receita recebeu 43,3 milhões de declarações do IR em 2025, abaixo da previsão inicial de 46,2 milhões. Em nota, o fisco afirma que ainda está analisando os números para identificar se os que não entregaram estavam ou não obrigados a apresentar a declaração.

“Durante as próximas semanas, acompanharemos o número de entregas em atraso para analisar o perfil desses contribuintes”, diz.

O órgão informa que bateu o recorde de declarações em um só dia, recebendo 4.303.500 documentos em 30 de maio.

Além disso, no primeiro minuto de entrega das declarações de 2025, em 17 de março, foram entregue 5.517 declarações (92 por segundo). No último minuto de entrega, o número foi de 3.342 declarações.

Outro dado que ficou abaixo do esperado foi o número de declarações pré-preenchidas. Eram esperadas em torno de 57% e o percentual final foi de 50%, batendo a meta da Receita.

“O percentual de pré-preenchidas ficou um pouco abaixo do esperado, mas atingiu o objetivo de ultrapassar os 50% de declarações entregues. Em 2024, o percentual ficou em 41,5% das declarações”, diz o fisco.