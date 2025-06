Quase um terço dos brasileiros CLT ou aposentados possuem consignado, aponta Datafolha

MAELI PRADO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Quase um terço dos brasileiros que possuem carteira assinada ou são aposentados tem empréstimo consignado, com destaque para os menos escolarizados, mais velhos e funcionários públicos.

É o que mostra pesquisa Datafolha realizada entre os dias 10 e 11 de junho, que revela que 32% dos brasileiros com vínculo formal de emprego ou que são aposentados possuem esse tipo de crédito, que é descontado em folha.

A pesquisa foi realizada presencialmente e ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 136 municípios do Brasil, e possui uma margem de erro de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo, dentro do nível de confiança de 95%.

Entre os pesquisados, 880 são elegíveis a terem desconto em folha (ou seja, são CLTs ou aposentados). É em relação a essa base que os percentuais foram calculados.

Por região, o Centro-Oeste e o Norte do país possuem mais brasileiros CLT ou aposentados que possuem consignado (35%), acima do Sudeste (30%). Sul (34%) e Nordeste (34%) aparecem dentro da margem de erro. Por natureza do município, 31% dos moradores de regiões metropolitanas declararam possuir esse crédito, na margem de erro com o interior (33%).

Os números apontam que 33% das mulheres CLT ou aposentadas possuem esse tipo de empréstimo, pouco acima dos homens (31%) e dentro da margem de erro.

Quando o recorte é por faixa etária, a conclusão é que 43% dos brasileiros CLT ou aposentados com 60 anos ou mais têm consignado. Quanto mais jovens os entrevistados, menor o percentual: a fatia cai para 37% na faixa etária entre 45 e 59 anos, a 30% entre 35 a 44 anos, a 22% entre 25 a 34 anos e 15% entre 16 a 24 anos.

Isso reflete o interesse dos bancos em oferecer o consignado INSS pelo fato de o benefício, que é a garantia de pagamento, ser vitalício.

A escolaridade também tem grande peso na chance de alguém possuir esse tipo de empréstimo. Entre aqueles com ensino fundamental e passíveis de desconto em folha, 41% relataram possuir o crédito, percentual que cai para 28% entre os que possuem ensino médio. No caso dos entrevistados com ensino superior, 31% relataram possuir um consignado em seu nome.

No caso do recorte por renda, a presença do consignado se destaca entre aqueles que ganham entre mais de 5 salários mínimos a 10 salários mínimos, com 37% dos pesquisados. Essa fatia cai no caso da faixa até dois salários mínimos (33%), mais de dois a cinco salários mínimos (31%) e mais de 10 salários mínimos (22%).

QUASE METADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS TEM CONSIGNADO

Um dos achados da pesquisa é que quase metade dos funcionários públicos (48%) possui empréstimo consignado -essa categoria é uma das mais valorizadas pelos bancos, já que a ocupação possui estabilidade de emprego. Entre os aposentados, o percentual é de 45%, e para os assalariados, de 22%.

Entre os que avaliam o presidente Lula como ótimo/bom, o percentual dos celetistas ou aposentados que possuem consignado é de 37%, enquanto que para quem avalia Lula como regular, a fatia cai para 28%; 33% dos que acreditam que o presidente é ruim/péssimo possuem o empréstimo.

No caso do partido de preferência, 32% dos eleitores do PT (Partido dos Trabalhadores) com carteira assinada ou aposentados possuem consignado, para 33% dos que votam no PL (Partido Liberal), 36% em outro partido e 30% dos que não têm partido.

Para Rafael Schiozer, professor titular de finanças da FGV-EAESP, os dados revelados pela pesquisa Datafolha mostram que uma parcela relevante de brasileiros comprometem a renda com empréstimos consignados, descontados em folha.

“Apesar de ser um empréstimo mais barato que os demais, ele compromete a renda da pessoa por muito tempo. A maior parte dos consignados são de 24 meses para cima, então é um empréstimo que tem impacto de longo prazo na vida das pessoas”, afirma.