Quase 6 milhões de pessoas já enviaram a declaração do imposto de renda

O prazo para a entrega do documento termina em 30 de abril

De acordo com a Receita Federal, 5.642.123 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021 foram realizadas até as 11 horas desta quarta-feira (17).

Para isso, o sistema de recebimento de declarações da Receita funciona 20 horas por dia, além de ficar indisponível apenas entre 1 e 5 horas da manhã. No site do órgão, há informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado para dedução.

Nova conta da Caixa

Atualmente, a Caixa Econômica Federal possui dois formatos de números de conta corrente válidos. No cadastro das informações bancárias para débito automático do pagamento das quotas do imposto de renda, ou para crédito da restituição, será possível informar tanto o antigo número de conta da Caixa como a nova numeração.

Mais informações podem ser obtidas no ícone que aparece na tela após selecionar o Banco 104 – Caixa Econômica Federal no painel inicial ou na ficha resumo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Restituição em contas pagamento

Para as declarações com Imposto a Restituir, a partir deste ano será possível selecionar “Contas Pagamento” – de Fintechs, por exemplo – para Crédito de Restituição do Imposto sobre a Renda.

O contribuinte deve ficar atento ao prazo de entrega, pois a não apresentação da declaração estará sujeita à multa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do Ministério da Economia