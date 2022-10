Quadro de inflação pode exigir período de mais aperto, diz dirigente do Fed

Questionado sobre o câmbio, Barkin disse que o dólar forte é uma implicação natural da economia dos EUA

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin afirmou nesta segunda-feira, 3, que a inflação nos Estados Unidos está “elevada, de base disseminada” e também é “persistente”. Durante participação no evento Technology-Enabled Disruption (TED), do próprio Fed, ele reafirmou o compromisso da instituição em levar a inflação de volta à meta de 2%, com preços estáveis, o que ainda não ocorre.

Sem direito a voto neste ano nas decisões de juros, Barkin disse que o esforço para estabilizar as expectativas de inflação nos EUA “pode exigir um período de mais aperto” na política monetária, em comparação com o “padrão recente”.

O dirigente ponderou que “poderíamos estar entrando em uma nova era”, com ventos contrários na inflação, mas não garantiu que isso se materialize, acrescentando que seria prematuro concluir que já estamos em período de inflação mais elevada. De qualquer modo, reafirmou que a meta de inflação de 2% não seria alterada, “mas o rumo para alcançá-la poderia mudar”.

Barkin citou alguns motivos para cautela, como os lockdowns na China para conter a covid-19, e eventual contágio financeiro. De qualquer modo, considerou que a inflação poderia “cair por si”, com o quadro atual de aperto monetário, mas também não descartou que seja preciso “fazer mais”.

Questionado sobre o câmbio, Barkin disse que o dólar forte é uma implicação natural da economia dos EUA e também do que o Fed tem feito com os juros.

Segundo ele, isso ajuda a reduzir preços do petróleo, o que ajuda a conter a inflação. Por outro lado, o dólar valorizado é um fator negativo para as exportações, lembrou.

