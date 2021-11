Produção do pré-sal será 79% do total da companhia em 2026, informa Petrobras

O motivo foi principalmente devido aos impactos da pandemia do covid-19 e os desinvestimentos ocorridos no final de 2021

A produção do pré-sal vai representar 79% do total produzido pela Petrobras em 2026, informou a estatal no Plano Estratégico 2022-2026 divulgado nesta quarta-feira, 24, que reviu a produção de petróleo para o ano que vem, de 2,3 milhões de barris diários de petróleo (bpd) do plano anterior, para 2,1 milhões de bpd, com variação de 4% para mais ou para menos.

O motivo, informou a Petrobras, foi principalmente devido aos impactos da pandemia do covid-19 e os desinvestimentos ocorridos no final de 2021. Já a produção de petróleo e gás natural caiu para 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), contra 2,9 milhões de boe/d projetados anteriormente.

Segundo a Petrobras, a curva de produção de óleo e gás para o período do novo plano indica um crescimento contínuo. As perspectivas são de elevar a atuação da empresa em águas profundas e ultraprofundas de 92% em 2022 para 100% em 2026.

Estadão Conteúdo