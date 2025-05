Produção de bicicletas em abril é 21,6% superior à de março

O volume de bicicletas produzidas em abril foi de 35.429 unidades, 21,6% superior ao de março. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e referem-se aos fabricantes instalados no Polo Industrial de Manaus.

Segundo a Abraciclo, no consolidado do ano, foram fabricadas 118.614 bicicletas no primeiro quadrimestre.

O maior crescimento foi no setor de modelos elétricos, que, de janeiro a abril deste ano, produziu 10.459 unidades. Atualmente, a categoria responde por 8,8% do volume de produção no Polo de Manaus.

Outra alta foi no setor das bicicletas infantojuvenis, com o acumulado no ano chegando a 17.643 unidades, volume 21,5% superior ao do mesmo período do ano passado.

Em números absolutos, os modelos infantojuvenis ficaram na terceira posição, com 14,9% do volume total de bicicletas produzidas. Os modelos para crianças e adolescentes perderam para as mountain bikes, com 54,9% da produção, e as da categoria urbano/lazer, com 17,8%.

Regiões

A Região Sudeste foi a que mais recebeu bicicletas produzidas no Polo de Manaus, com 54,5% do total do volume fabricado.

Depois, aparecem as regiões Sul, com 14,2%; Nordeste, com 14,1%; Centro-Oeste, com 10,3%; e Norte, com 6,8%.

*Com informações da Agência Brasil