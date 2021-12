Pix bate novo recorde com 51,9 milhões de transações em um dia

O recorde anterior havia sido alcançado em 13 de dezembro, com 50,3 milhões de transações em 24 horas

Larissa Garcia

Brasília, DF

Com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o número de transações em um dia com Pix, sistema de pagamentos instantâneos, bateu novo recorde na segunda-feira (20). Segundo o Banco Central, foram 51,9 milhões de operações.

O uso do novo meio de pagamento tem crescido a cada dia. O recorde anterior havia sido alcançado em 13 de dezembro, com 50,3 milhões de transações em 24 horas. “Mais um recorde do Pix. Foram 51.946.938 transações (transferências e pagamentos) no dia de ontem. O aumento coincidiu com o pagamento da segunda parcela do 13° salário”, informou o BC nesta terça-feira (21).

As empresas tinham até esta segunda-feira (20) para depositar a segunda parcela do 13º salário para trabalhadores com carteira assinada. A primeira deve ter sido paga até o dia 30 de novembro. Pesquisa do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) aponta que 51 milhões devem receber os valores, injetando R$ 155,6 bilhões na economia. Atualmente o Pix tem 115,2 milhões de usuários cadastrados, entre pessoas e empresas. Apenas em outubro, foram 1,18 bilhão de transações que movimentaram R$ 583,5 bilhões.

O Pix completou um ano no mês passado e, de acordo com o BC, foi o sistema de pagamentos instantâneos com adesão mais rápida no mundo. Ao todo, são 364,3 milhões de chaves registradas. Uma pessoa pode fazer até cinco chaves por conta-corrente, e uma empresa, até 20. Na prática, quem faz cadastramento das chaves não precisa informar todos os seus dados na hora de transferir dinheiro ou pagar conta pelo Pix. A pessoa precisa apenas falar a chave cadastrada (CPF, email ou número de celular, por exemplo).

Dados da autoridade monetária mostram que 106,8 milhões de pessoas já fizeram Pix pelo menos uma vez. Em pouco tempo, o Pix se tornou um dos meios mais usados para transferências de recursos e ultrapassou os tradicionais DOC (Documento de Ordem de Crédito) e TED (Transferência Eletrônica Disponível). Desde o lançamento, o sistema movimentou mais de R$ 4 trilhões.