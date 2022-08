Pix atinge marca histórica de transações

Entre os números divulgados pelo Banco Central também estão os de chaves cadastradas na plataforma do Pix: 478 milhões

Perto de completar dois anos de existência, o Pix segue crescendo em popularidade no Brasil. E na última sexta-feira (5), o Banco Central registrou um recorde no número de transações na plataforma: 89.999.414 transações via Pix em apenas 24 horas, totalizando R$ 53,1 bilhões movimentados – a maior quantia até então.

Desde o dia 6 de julho deste ano, quando foram realizadas mais de 76 mil transações, esse foi o dia com mais movimentações registradas pelo Banco Central. Além disso, também houve um crescimento no número de chaves cadastradas.

Esse crescimento tem relação com o dia do pagamento, já que a última sexta-feira coincidiu com o quinto dia útil, dia de pagamento em muitos locais.

Entre os números divulgados pelo Banco Central também estão os de chaves cadastradas na plataforma do Pix: 478 milhões. A maioria, 190 milhões, são chaves aleatórias. O CPF e o número de celular estão na sequência, com 108 e 100 milhões, respectivamente. E para completar, cerca de 70 milhões de pessoas utilizam o e-mail como chave.